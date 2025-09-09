Οι χαμένες προτάσεις του Θεοδωρικάκου, τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ, η απάντηση Πιερρακάκη σε Τσίπρα, ο Δημητριάδης και η συναινετική Ζαχαράκη

Καλημέρα σας

Όσο μεγαλώνει η χρονική απόσταση από την εμφάνιση και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τόσο υπάρχει μία πιο ψύχραιμη και ψυχρή ματιά στα όσα έγιναν ή δεν έγιναν το διήμερο.

Έτσι, η αποτίμηση αποκτά μία πιο αντικειμενική ματιά, ενώ φωτίζονται καλύτερα πλευρές, που δεν αναδείχθηκαν επαρκώς σε «καυτό» Σαββατοκύριακο με τα πολλά γεγονότα.

Όπως καταλάβατε η εισαγωγή αυτή δεν είναι για… καλό της κυβέρνησης. Υπό την έννοια ότι μετά τα θετικά σχόλια που όντως απέσπασε το πακέτο με τις φοροελαφρύνσεις και τις άλλες παροχές, είναι ορθό να επισημάνουμε και τα αδύναμα σημεία.

Οι προτάσεις του Τάκη, που «ξεχάστηκαν»

Ουσιαστικά, απάντηση για την ακρίβεια, την έμμεση φορολογία και το στεγαστικό δεν πήραμε. Τα προβλήματα δηλαδή που διαλύουν το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Και μάλιστα, ειδικά για την ακρίβεια, είναι απορίας άξιον τούτο: Πληροφορήθηκα ότι ο καλά οργανωμένος για τέτοιες περιστάσεις υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος είχε αποστείλει ένα ολόκληρο πλαίσιο προτάσεων για το πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και τι κάνει και θα κάνει η κυβέρνηση, καθότι η μάχη είναι διαρκής.

Αλλά, κατά περίεργο τρόπο – ή μήπως όχι;- οι σχετικές αναφορές δεν έγιναν ποτέ! Σαν να εξαφανίστηκαν.

Να σας πω ότι ο Θεοδωρικάκος το πέρασε ελαφρά τη καρδία όλο αυτό, θα σας γελάσω και δεν το θέλω…

Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ, που τρέχουν

Όπως σας είπα και χθες, κάποιες εταιρείες ξεκίνησαν να μετράνε την απήχηση που έχουν τα μέτρα στην κοινωνία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Μετρήσεις που σκοπό έχουν να απαντήσουν στο πιο βασανιστικό ερώτημα, που υπάρχει στην πολιτική: «Γυρίζει;».

Από ορισμένες πρώτες ενδείξεις – προσοχή, οι δημοσκόποι δουλεύουν ακόμα αστάθμητα δείγματα – η εντύπωση είναι ότι η κυβέρνηση «τσιμπάει, αλλά δύσκολο να είναι κάτι εντυπωσιακό».

Η απάντηση Πιερρακάκη σε Τσίπρα

Από τις χθεσινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, συγκράτησα ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε πολλά σχόλια να κάνει για τον Αλέξη Τσίπρα.

Σαν να απάντησε περισσότερο ο υπουργός Οικονομικών στον Τσίπρα, απ’ όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη.

Το κρατάω. Μου αρέσει να κρατάω πράγματα, που ίσως τα βρω μπροστά μου στο μέλλον…

Ακόμα μελετάνε εκεί στην αντιπολίτευση;

Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ το μονοπωλεί η κυβέρνηση.

Απαντήσεις δυναμικές ή στοιχεία που να εμβαθύνουν στην ουσία των μέτρων και να περιγράφουν την πραγματική σημασία για την τσέπη του κόσμου.

Θα περίμενα να δω για παράδειγμα το εξής – μία ιδέα λέω: Με τη μείωση των άμεσων φόρων, αλλά όχι των έμμεσων. Και μάλιστα όταν μειώνεις τους άμεσους, μάλλον περιμένεις πολλά από τους έμμεσους – που επιβαρύνουν τα πιο αδύναμα στρώματα. Όμως αυτό μετατοπίζει κι άλλο τη σχέση άμεσων – έμμεσων σε βάρος των δεύτερων. Κάτι που στη λογική της κεντροαριστεράς δεν είναι αποδεκτό. Θα το πει κάποιος όμως ή ακόμα μελετάνε το δικό τους… κυβερνητικό πρόγραμμα;

Καζαντζακικός Δημητριάδης

Υποψιάζομαι βασίμως ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης γνώριζε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκλεινε το θέμα της επιστροφής του στο Μαξίμου, κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.

Γι’ αυτό και τριγύριζε κάπως ανέμελος και αδιάφορος στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Σαν να βρίσκεται στο κλίμα του.. Καζαντζάκης: Δεν ήλπιζε σε τίποτα, δεν φοβόταν τίποτα, ήταν ελεύθερος!

Εθνικό απολυτήριο και συναίνεση

Στο μετριοπαθές προφίλ της Σοφίας Ζαχαράκη ποντάρει πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τύχη της πρότασής του περί συναίνεσης του ΠΑΣΟΚ στη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου.

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ στοχεύει μεταξύ άλλων και στην πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Βλέπετε η πράσινη ηγεσία έχει πάντα ένα θεματάκι για το πώς θα αντιμετωπίσει τέτοιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που «αγγίζουν» το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ.

Να σας θυμίσω ότι το εθνικό απολυτήριο δεν είναι κατ’ ανάγκην δεξιάς προέλευσης.

Ήταν ιδέα που την είχε πλασάρει και ο Γιώργος Παπανδρέου – σε ένα πλαίσιο μάλιστα που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και συμφωνεί γενικά το Κίνημα, όπως δείχνουν οι βουλευτές του στο κοινοβούλιο.

Την επιχείρηση λοιπόν προσέγγισης, με στόχο μία συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ την έχει αναλάβει η υπουργός Σοφία.

Για την τελική στάση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν μπορώ να σας πω τίποτα με σιγουριά.

Η ακρίβεια ξαναζωντανεύει σενάρια big deals

Οι εξελίξεις στον χώρο των σούπερ μάρκετ φαίνεται ότι μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο των αναλυτών και των insiders της αγοράς. Η παρατεταμένη περίοδος υψηλής ακρίβειας φαίνεται ότι έχει «αποδυναμώσει» τη δυναμική πολλών αλυσίδων, με τα περιθώρια κέρδους να πιέζονται και τον ανταγωνισμό να αποκτά νέα ένταση. Στο φόντο αυτό, κυκλοφορούν εκ νέου σενάρια για μεγάλα deals, συγχωνεύσεις και πιθανές εξαγορές που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εγχώρια αγορά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιες αλυσίδες βρίσκονται ήδη σε επαφές με στρατηγικούς επενδυτές, ενώ άλλες εξετάζουν εσωτερικά ανασχεδιασμό και ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης απέναντι σε προμηθευτές και ανταγωνιστές. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από αναμονή και συγκρατημένη αισιοδοξία, με πολλούς να πιστεύουν ότι η επόμενη μεγάλη κίνηση θα καθορίσει τον χάρτη του κλάδου για τα επόμενα χρόνια.

Με την κατανάλωση να παραμένει ευαίσθητη στις τιμές και τους καταναλωτές να στρέφονται συχνά σε προσφορές και private labels, οι επόμενες κινήσεις αναμένονται προσεκτικά, καθώς κάθε deal μπορεί να φέρει σημαντικές ανακατατάξεις τόσο σε μερίδια αγοράς όσο και σε στρατηγικές συμμαχίες.

Διαβάστε επίσης:

Κωδικός «εσωκομματική σταθερότητα και μεσαία τάξη» από Μητσοτάκη, τα δείπνα της μακαρονάδας, ο stand by Τσίπρας και το άγχος με τον Δαμιανό του Σινά

Η τελευταία ευκαιρία της ΔΕΘ, το ρεύμα Τσίπρα, η σιωπή της Ντόρας, το ανφέρ στον Δούκα, το ασανσέρ του υφυπουργού και το «ποδήλατο» του Ανδρουλάκη

Έρχονται εκπλήξεις με την κρητική μαφία, το πολιτικά ορθό και ηθικά λάθος του Τσίπρα, ο ενθουσιασμένος με τις αποτυχίες Γεραπετρίτης και η σωστή πρόβλεψη Ανδρουλάκη