Η τελευταία ευκαιρία της ΔΕΘ, το ρεύμα Τσίπρα, η σιωπή της Ντόρας, το ανφέρ στον Δούκα, το ασανσέρ του υφυπουργού και το «ποδήλατο» του Ανδρουλάκη

Καλημέρα σας

Η ΔΕΘ ήταν πάντα κομβική στιγμή στις πολιτικές εξελίξεις, ιδίως όταν η κυβέρνηση ήταν στα κάτω της. Στα πάνω της έμοιαζε με υγιεινό περίπατο, όπου ό,τι και να έλεγε ο εκάστοτε πρωθυπουργός, αντιμετωπίζονταν στο φάσμα ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την αδιαφορία.

Αλλά όταν μία κυβέρνηση είναι παραπαίουσα – με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν σταθερά κάτω από 25% και με εμφανές πρόβλημα να φτάσει στα επίπεδα της αυτοδυναμίας – τότε τα πράγματα αποκτούν μία άγρια ομορφιά.

Και προκύπτει μία έκδηλη αγωνία (της ίδιας της κυβέρνησης) για το αύριο.

Με άλλα λόγια για να μην το φέρνουμε γύρω γύρω:

Η φετινή ΔΕΘ ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να γυρίσει το παιχνίδι.

Δεν έχει να κάνει με την απειλή από την αντιπολίτευση – αυτός είναι ευμετάβλητος, ρευστός παράγοντας.

Έχει να κάνει με την ικανότητα της ίδιας να διεκδικήσει, έτσι όπως είναι και όπως πάει, μία νέα εντολή – με αυτοδυναμία κατ’ αρχάς και με ισχυρή πρωτιά για κυβέρνηση συνεργασίας, δευτερευόντως.

Το πόσο θα επηρεάσει λοιπόν η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα φανεί τις επόμενες ημέρες και σε μεγάλο βαθμό στις πρώτες δημοσκοπήσεις, που έρχονται και θα είναι εστιασμένες ακριβώς σε αυτήν την επίδραση.

Πείθει, μένει. Δεν πείθει, ψάχνει πόρτα…

Κρίσιμη και για Ανδρουλάκη η ΔΕΘ

Υπό μία έννοια η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία ευκαιρία και για το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι σήμερα – δεν αφορά μόνο στην κυβέρνηση η πρόκληση της Θεσσαλονίκης.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μία στασιμότητα εδώ και μήνες – και η πολιτική είναι σαν το ποδήλατο, αν δεν προχωράς πέφτεις!

Σε αυτή τη φάση λοιπόν, με τον Αλέξη Τσίπρα έτοιμο να ανακατέψει την τράπουλα στην κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ ή θα αντέξει και θα δείξει ότι είναι ο ισχυρός πόλος του χώρου, ή θα αποδυναμωθεί κι άλλο.

Το τεστ της ΔΕΘ ενόψει αυτής της πρόκλησης έχει αποφασιστική, αν όχι απολύτως καθοριστική σημασία: Ή φτιάχνει ανάχωμα με την εμφάνιση στη ΔΕΘ έναντι της έλευσης Τσίπρα ή αφήνει το κάστρο εκτεθειμένο στην αλλαγή των ισορροπιών στο ευρύτερο χώρο, με κίνδυνο να πάει το ΠΑΣΟΚ και… εκτός βάθρου!

Η Κουμουνδούρου και ο Τσίπρας

Άσκηση για το Σαββατοκύριακο: Από τις παρουσίες βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist θα φανεί το… ρεύμα, που έχει το νέο κόμμα το οποίο αναμένεται από τον πρώην πρωθυπουργό, εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φανεί δηλαδή και με συγκεκριμένη «χαρτογράφηση» που λέγανε παλιά, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση – ποιοι είναι φευγάτοι ήδη, που θέλουν να φύγουν, ποιοι το προσπαθούν να μπουν στο εγχείρημα.

Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις κινήσεις του άλλοτε αρχηγού και νυν βουλευτή της, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι. Μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα εκεί στην ηγεσία του, περιμένουνε ίσως κάποιο θάμα… – το «δειλοί» που λέει ο Βάρναλης, το άφησα, διότι συμπονώ…

Η βάση έχει το λόγο

Δεν ξέρω αν είναι πρέπον να ρίχνω τέτοιες πληροφορίες από τόσο νωρίς και ενώ η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να πάρει τα πάνω της, αλλά αν τεθεί θέμα ηγεσίας σε… μη πρέποντα χρόνο, τότε ο νέος αρχηγός της ΝΔ θα εκλεγεί από τη βάση – η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα έχει με κανέναν τρόπο τον αποφασιστικό ρόλο. Μόνο ό,τι επιρροή έχουν οι βουλευτές στη βάση.

Δεν ξέρω αν βοηθάω, αλλά ας το έχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι ότι η διαδικασία της βάσης δύσκολα θα αλλάξει…

Η στάση της Ντόρας

Σηκώνουμε όλοι ψηλά τα χέρια με τις αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. Διαφθορά και παρανομία με ατέλειωτα παρακλάδια.

Αλλά και με διαπλοκή, που δεν χωράει ο νους. Μία κοινωνία σε σήψη.

Και θα περίμενα να μιλήσει η Ντόρα Μπακογιάννη για το φαινόμενο αυτό, καθότι είναι ο νομός της και η ίδια έχει ιδιαίτερη επιρροή και πολιτικό βάρος στην περιοχή. Είναι έμπειρη πολιτικός, με μακρά διαδρομή και κοινωνικές διασυνδέσεις στα Χανιά, εξ ου και ο λόγος της έχει σημασία. Προφανώς είναι εύκολο να πληροφορηθεί πολλά περισσότερα από όσα ένας μέσος πολίτης, ιδίως μάλιστα που φαίνεται να γνωρίζει, κοινωνικώς πάντα, πρόσωπα σαν τον Μελχισεδέκ, αλλά και την τοπική εκκλησία που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την τύχη κάποιων μοναστηριακών εκτάσεων.

Ούτε το ασανσέρ

Βλέπω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βιάζεται να επιλέξει το νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Του λένε διάφορα ονόματα, αλλά εκείνος αποφεύγει να αποδεχθεί κάποια εισήγηση. Πιθανόν διότι δεν είναι ικανοποιημένος από τις ιδέες αυτές και επειδή θέλει έναν άνθρωπο στο κρίσιμο αυτό πόστο που να έχει αυξημένη επιρροή στους βουλευτές.

Διότι του είπαν και μία ιδέα για κάποιον συμπαθέστατο κατά τα άλλα βουλευτή – δεν θα σας πω όνομα, με δέσμευσαν – που όταν είχε περάσει από κάπου υφυπουργός, δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο/η υπουργός του έλεγε γι’ αυτόν ότι «ανεβαίνει με τις σκάλες στο γραφείο μου, επειδή δεν ξέρει πώς λειτουργεί το ασανσέρ»!

Καθ’ υπερβολήν πιθανόν το σχόλιο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο υπουργός τον κατασυμπάθησε τον, για λίγο καιρό, υφυπουργό του σε προσωπικό επίπεδο.

Αλλά αυτό είναι άλλο κι άλλο είναι μία επιλογή για θέση ευθύνης.

Σκοτώνει γάτες στον ελεύθερο χρόνο του

Ότι τα πρόσωπα του Μαξίμου – στην πλειονότητά τους έστω – δεν είναι και τόσο αγαπητά σε ένα ευρύ κύκλο υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, είναι αντιληπτό πλέον σε πολύ κόσμο.

Αλλά ειδικά για έναν, η αρνητική άποψη χτυπάει κόκκινο – δεν ξέρω αν έχουν δίκιο για την τόση αντίθεση και τα επικριτικά σχόλια.

Αλλά δεν μπορώ να μην σας πω τις ιδέες που κυκλοφορούν για να πείσουν τον Μητσοτάκη ότι πρέπει να τον απομακρύνει από το κεντρικό επιτελείο.

«Είναι η καλύτερη εκδοχή του Δήμου Σταρένιου», είναι μία άποψη, που κλιμακώνεται μπρος τον φόβο μήπως δεν είναι αρκετά εύστοχη: «Να του πούμε ότι είναι σαν… γιατρός του Γ’ Ράιχ, δεν μπορεί θα το δεχθεί». Κι στην παρατήρηση «μπορεί και πάλι να μην συμφωνήσει ο Μητσοτάκης», πέφτει στο τραπέζι το τελευταίο, αλλά όχι έσχατο επιχείρημα: «Να του πούμε ότι στον ελεύθερο χρόνο του σκοτώνει γάτες»!!!

Το ανφέρ του Παύλου στον Χάρη

Σύξυλος έμεινε ο Χάρης Δούκας μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Παύλος Γερουλάνος τον επέκρινε πως «καθυστέρησε να ασχοληθεί με το δήμο της Αθήνας γιατί ενεπλάκη στη διαδικασία εκλογής αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ πέρσι».

Μειλίχιος άνθρωπος ο Δούκας και λίγο συγκρατημένος στις εσωκομματικές κόντρες πλέον, δεν περίμενε την αιχμή αυτή ανήμερα της 3ης Σεπτέμβρη και ενώ πέντε υπουργεία έχουν κηρύξει πόλεμο στον δήμο για τη Βασιλίσσης Όλγας και άλλα θέματα.

Το ανφέρ του Γερουλάνου ξεκίνησε από την Όλγας, διέσχισε όλη την Πανεπιστημίου του «Μεγάλου Περιπάτου» που είχε ψηφίσει και ο ίδιος με τον Μπακογιάννη προ ετών, πέρασε από τη φίλη του, την Λίνα Μενδώνη, που πρωτοστατεί στον πόλεμο κατά του Δούκα και έφτασε στην πλατεία Κοτζιά, φορτωμένο με ένα βίντεο της περιβόητης Ομάδας Αλήθειας, που είχε προλάβει στο μεταξύ να κάνει viral τη δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ορθώς προφανώς, ότι το καρφί του βοηθάει στην κυβερνητική προσπάθεια σταύρωσης του Δούκα.

Ο δήμαρχος Χάρης προτίμησε να μην οξύνει τα πνεύματα και είπε κάτι ενωτικά.

Αλλά στον αέρα έμεινε να πλανάται η σκοπιμότητα τόσο του Γερουλάνου να την μπει στον Δούκα, όσο και η επίμονη σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη, που δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για την επίθεση των υπουργών κατά του δήμου.

Από τον κλάδο της κατανάλωσης στην ενέργεια

Μεγάλος όμιλος, που εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστεί στην κατανάλωση και έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών, φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική του ιστορία. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον προς τον στρατηγικής σημασίας κλάδο της ενέργειας, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παρά τις εντεινόμενες φήμες και τα σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά, η διοίκηση του ομίλου αποφεύγει επιμελώς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων, θα πρόκειται για μια κίνηση με την ισχύ να αναδιατάξει τον ανταγωνισμό και να προσθέσει έναν ακόμη δυναμικό πυλώνα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται εκπλήξεις με την κρητική μαφία, το πολιτικά ορθό και ηθικά λάθος του Τσίπρα, ο ενθουσιασμένος με τις αποτυχίες Γεραπετρίτης και η σωστή πρόβλεψη Ανδρουλάκη

Το αμερικανικό χάος στο ΥΠΕΞ, ενεργειακή συμμαχία Παπασταύρου και Στάση για τα νησιά, ο Στουρνάρας πάει για τα… 100, και ο Λαλιώτης για το rebranding

Ο λογογράφος του Μητσοτάκη, οι φήμες για Δημητριάδη, η γραμμή Φλωρίδη, το χτύπημα του economist (και με Τσίπρα), και πώς γίναν 4 τα υπουργεία κατά Δούκα