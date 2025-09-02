Ο λογογράφος του Μητσοτάκη, οι φήμες για Δημητριάδη, η γραμμή Φλωρίδη, το χτύπημα του economist (και με Τσίπρα), και πώς γίναν 4 τα υπουργεία κατά Δούκα

Καλημέρα σας

Να σας ξεκινήσω από τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.

Αυτή τη βδομάδα θα χορτάσουμε, εκατομμύρια, φόρους – μειώσεις υποθέτω – υποσχέσεις, αυτοπεποίθηση που θα ξεχειλίζει.

Αυτά αφορούν στην κυβέρνηση.

Ελπίζω την ομιλία του Μητσοτάκη θα την γράψει και θα την «χτενίσει» ο λογογράφος του Πρωθυπουργού Γιάννης Βλαστάρης και όχι ο Άκης Σκέρτσος. Γιατί αν την συγγράψει ο τελευταίος, ο ενθουσιασμός, θα τελειώσει όταν… σβήσουν τα φώτα στο Βελλίδειο!

– Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, μηδενικές λογικές, απαξίωση, υψηλούς τόνους και από κάποιους τοξικό κλίμα.

Μην περιμένετε άλλο κλίμα για την ΔΕΘ. Και οι μεν και οι δε, ας θυμηθούν αυτό που είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για το ΠΑΣΟΚ, «δεν αρέσουμε πια πρόεδρε».

– Σιγουράκι 1

Να σας αποκαλύψω τώρα κάτι που έμαθα και το θεωρώ σχεδόν σιγουράκι. Δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή στο ισχύον εκλογικό σύστημα. Αυτή είναι απόφαση του Μητσοτάκη και δεν θα αλλάξει.

Δεν ξέρω μετά απ’ αυτό, τι ταιριάζει περισσότερο στους βουλευτές της Ν.Δ, το κρατά Χαράλαμπε, ή το βοήθα Παναγιά;

– Σιγουράκι 2

Και μιας και «έπιασα» τις αποφάσεις του Μητσοτάκη, να σας πω και κάτι άλλο που το θεωρώ κι αυτό σιγουράκι. Σε αυτή τη φάση, δεν προβλέπεται η επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε κόμμα η στη κυβέρνηση.

Βέβαια, ο Μητσοτάκης εννοείται ότι δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να συνομιλεί μαζί του σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ανταλλάσσουν απόψεις, γιατί εκτός από πρώην στενός συνεργάτης, ήταν, είναι, και θα είναι οικογένεια. Προφανώς, αυτό δεν αποκλείει στην τελική ευθεία προς την εκλογική αναμέτρηση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης να είναι στη βασική εκλογική ομάδα της ΝΔ.

Το διπλό «χτύπημα» μέσω economist

Το συνέδριο που οργανώνει το powergame με το economist – χαράς το κουράγιο και την όρεξη του Κουρτάκη) κλέβει την παράσταση πριν καν ξεκινήσει η ΔΕΘ.

Εκτός από την ομιλία του Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να είναι σφόδρα επικριτικός προσωπικά στον Μητσοτάκη και θα κάνει ένα ακόμα βήμα για την δημιουργία «νέου» (;) κόμματος, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και η συζήτηση που θα κάνει ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Boris Johnson για την πολιτική Τραμπ, τη στάση της Ευρώπης, αλλά πιθανότατα, με αναφορές στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

– Κουίζ: Πότε προβλέπεται η αλλαγή καπετάνιου εν πλω; Ποιος το αποφασίζει; Ο ίδιος, οι μέτοχοι, ή οι επιβάτες;

Η γραμμή Φλωρίδη

Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Φλωρίδης εκφράζει και το κλίμα στο Μαξίμου με τις δηλώσεις του ότι διαπλεκόμενα κέντρα και συμφέροντα θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά τα λεγόμενα του υπουργού Δικαιοσύνης εκφράζουν ένα μέρος του πρωθυπουργικού επιτελείου και κάποια κυβερνητικά στελέχη.

Το ενδιαφέρον είναι εάν τη «γραμμή Φλωρίδη», ο οποίος συνήθως… «μαρτυράει χωρίς ξύλο», θα την εφαρμόσει κεντρικά η κυβέρνηση ή απλά θα εκφωνείται περιφερειακά. Από την εμπειρία πολιτικών κρίσεων και κυβερνήσεων σε κατιούσα πορεία, έχει αποδειχθεί ότι η μάχη κατά των «κέντρων που υπονομεύουν» είναι μία καταφυγή ανάγκης…

Οι επιθέσεις που κάνουν τον Δούκα πόλο αναφοράς

Και τέταρτο υπουργείο τα έβαλε με τον Χάρη Δούκα. Το υπουργείο Τουρισμού για τα… graffiti για το Ισραήλ – για την ακρίβεια είναι κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, αλλά κάποιοι έχουν μπερδευτεί και βλέπουν αντισημιτισμό.

Υπενθυμίζω ότι ήδη τρία υπουργεία έχουν επιτεθεί στον δήμαρχο Αθηναίων για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας που έχει αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

Οσονούπω βλέπω τη μισή κυβέρνηση και βάλε να μπαίνει στο μέτωπο. Πιστεύουν άραγε αλήθεια ότι έτσι, με τόση στοχοποίηση, θα προκαλέσουν ζημιά στον Δούκα; Ή στο τέλος θα τον κάνουν σημαντικό σημείο αναφοράς και παράγοντα εξελίξεων, χωρίς να το καταλάβουν;

Εκτός κι αν βλέπουν στο εξωτερικό ότι πολλοί δήμαρχοι διαδραματίζουν πολιτικό ρόλο ή μεταπηδούν σε κεντρικές πολιτικές θέσεις και προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους.

«Πήγε για τεκμήρια και βγήκε… με πρόστιμο»

Φορολογούμενος αποφάσισε να ζητήσει επανέλεγχο για τα τεκμήριά του, ελπίζοντας σε μια απλή διόρθωση. Αντί γι’ αυτό, η εφορία ανακάλυψε στον τραπεζικό του λογαριασμό 2.500 ευρώ που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα μόλις 5.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα; Ένα πρόστιμο 33%, σχεδόν… μισό του ποσού που βρέθηκε στον λογαριασμό του.

Το περιστατικό προκαλεί, φυσικά, ένα μειδίαμα με πικρή γεύση: να πληρώνει κανείς «πολύ υψηλό» φόρο για τόσο μικρό ποσό, ενώ η προσπάθεια να είναι συνεπής και διαφανής κατέληξε να τον επιβαρύνει ακόμη περισσότερο.

Τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μεμονωμένες και λειτουργούν ως αποτρεπτικό μήνυμα για τους πολίτες: πολλοί φοβούνται να κάνουν οποιαδήποτε προσφυγή ή διόρθωση, ακόμη και όταν θεωρητικά έχουν δίκιο. Η γραφειοκρατία και η αυστηρότητα των φορολογικών ελέγχων ενισχύουν την ανασφάλεια, αφήνοντας τον πολίτη διστακτικό απέναντι σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να τον ωφελήσουν.

