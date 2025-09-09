Καλάβρυτα: Πως «την πάτησε» το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας – Ο ηγούμενος, η παγίδα και η μυστική αστυνομικός

Νέα στοιχεία για τις «ιερές μπίζνες» στη Μονή Καλαβρύτων από τον ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγούμενος κατηγορείται πως μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμα άτομα προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1700 έναντι διακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Την Πέμπτη 11/9 θα απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Προηγήθηκε έρευνα που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI και στη συνέχεια αστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης.

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Στους εμπλεκόμενους ασκήθηκε δε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η παγίδα των αστυνομικών

Καθοριστικής σημασίας στην αποκάλυψη του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας φαίνεται πως ήταν τελικά η συμβολή της δήθεν ενδιαφερόμενης αστυνομικού.

Σύμφωνα με το Ertnews, ο γούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Κάποιες δε από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν κλεμμένες από την Σπάρτη και υπήρχαν πληροφορίες ότι βρίσκονται στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του, ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία νομίσματα και ένας μεσάζοντα.

«Αιφνιδιαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρυτα. Είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία και πολύ κοντά στην κοινωνία των Καλαβρύτων», δήλωσε σχετικά με τις συλλήψεις ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η «ακτινογραφία» της οργάνωσης

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο για φακελάκι – Τι λέει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη για την κλινική

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!