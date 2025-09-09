search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 16:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 13:53

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

09.09.2025 13:53
nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ένας 57χρονος Γερμανός στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αναζήτηση από κάποιον οικείο του.

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Παπαζάχος για τον σεισμό: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε – Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητά μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bairou-new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του ο Μπαϊρού και αναχώρησε από το Ελιζέ – Σε αναζήτηση πέμπτου πρωθυπουργού ο Μακρόν, ποια ονόματα εξετάζει

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

denis matsuev
ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% – Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

ippokrateio_0909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Ζητάει τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο «Ιπποκράτειο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 16:02
bairou-new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του ο Μπαϊρού και αναχώρησε από το Ελιζέ – Σε αναζήτηση πέμπτου πρωθυπουργού ο Μακρόν, ποια ονόματα εξετάζει

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

denis matsuev
ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

1 / 3