Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) ένας 57χρονος Γερμανός στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αναζήτηση από κάποιον οικείο του.

