ΥΓΕΙΑ

09.09.2025 09:02

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής

09.09.2025 09:02
metaggisi-aimatos-new

Κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) πραγματοποιεί από χθες έλεγχο στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο ασθενή.

Το κλιμάκιο διερευνά σε ποιο σημείο της διαδικασίας δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τις μεταγγίσεις αίματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» ο ασθενής είναι καλά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λίγες ώρες μετά την μετάγγιση αίματος και μετά από καταγγελία συγγενών του ασθενούς είχαν συλληφθεί από την αστυνομία δύο γιατροί και μια νοσηλευτρία, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το αίμα προοριζόταν για άλλο ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η μετάγγιση στον 67χρονο διεκόπη.

1 / 3