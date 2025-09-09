Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη μετά από ανατροπή ΙΧ, σοβαρά τραυματίας ο 23χρονος οδηγός (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανθρώπινη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) στην Καλαμάτα, όταν μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.
Από την ανατροπή του οχήματος, τραυματίστηκε θανάσιμα η κοπέλα, η οποία ήταν συνοδηγός.
Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:
