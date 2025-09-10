Αναμονή για τις αποφάσεις Σαμαρά – Οι πιέσεις για νέο κόμμα και ποια στελέχη της ΝΔ θέλουν να τον ακολουθήσουν

Μετά την Κυριακή, που θα γίνει το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει σχετικά με την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς κινείται με πολλές πιθανότητες προς την κατεύθυνση να κάνει το επόμενο βήμα και να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Άλλωστε, τα σενάρια αυτά είχαν ακουστεί έντονα μετά την διαγραφή του πρώην αρχηγού της ΝΔ από το κόμμα του και οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του είχαν κάνει τις σχετικές κινήσεις, αναζητώντας ανθρώπους που θα στήριζαν το εγχείρημα σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, πολλοί πρώην βουλευτές της ΝΔ, αλλά και στελέχη που έχουν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα εξ αιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρωθυπουργός, πιέζουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει την κίνηση για τον νέο πολιτικό φορέα.

Όπως του λένε «η βάση της ΝΔ βράζει, όχι μόνο για την διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα αλλά και για την αντιμετώπιση των κοινών θεμάτων και των ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Προσθέτουν, μάλιστα, ότι η μεγάλη αποχή δεξιών ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές δείχνει το ψυχικό χάσμα που υπάρχει πλέον ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εμφανίζονται διχασμένοι μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θεωρούν ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα θα έχει και αυτή τα προβλήματα της.

Φυσικά, το μεγάλο ζητούμενο είναι εάν θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά και νυν βουλευτές και στελέχη της ΝΔ.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσοµάλλης είναι ένα από τα πρόσωπα που θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο εγχείρημα του, ενώ άλλες πηγές μιλούν για 10 βουλευτές που εν δυνάμει θα μπορούσαν να συναχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά.

Τα 10 αυτά στελέχη είναι οι βουλευτές που κατά καιρούς έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους με την κυβερνητική πολιτική. Ωστόσο, αυτό – όπως λένε κάποιοι – δεν φτάνει για να αφήσουν την ΝΔ για το άγνωστο.

Οι υποστηρικτές της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά λένε πάντως ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού θα συσπειρώσει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων από τα δεξιότερα κόμματα .

Στο επιχείρημα κάποιων ότι ο πρώην πρωθυπουργός ως αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει καταγράψει αρνητικό ρεκόρ ψήφων στις κάλπες του 2012, η απάντηση είναι πως στις τελευταίες ευρωεκλογές, σε απόλυτο αριθμό ψηφισάντων, η Ν.Δ. πήρε μόλις 1.125.602, ήτοι 66.443 λιγότερες ψήφους.

