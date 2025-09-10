Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αποστόλου Κλήμεντος, των Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων και της Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:41

🌖 Σελήνη 17.7 ημερών

