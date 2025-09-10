search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 08:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 07:23

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

10.09.2025 07:23
eortologio100925
@unsplash

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αποστόλου Κλήμεντος, των Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων και της Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Μηνοδώρα
  • Μητροδώρα
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:41
🌖 Σελήνη 17.7 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει καλοκαιρινός ο καιρός την Τετάρτη: Έως 33 βαθμούς, έρχονται βροχές από Πέμπτη

Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών – Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες

Βόλος: Στη φυλακή 33χρονος που παρενοχλούσε για 12 χρόνια πρώην σύντροφό του- « Ζω από τύχη» λέει η γυναίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_diamartiria_estiatorio
ΚΟΣΜΟΣ

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, είσαι σύγχρονος Χίτλερ» – Άγριο κράξιμο στον Τραμπ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον (video)

Untitled design (13)
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Αίθριος καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, παροδικές νεφώσεις

GREEK_FREAK_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία και τώρα… Τουρκία και, γιατί όχι, τελικός

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους και οι (πολλοί) κόφτες

agiasmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτο κουδούνι αύριο Πέμπτη με αγιασμό και νέα βιβλία – Πρώτη ημέρα μαθημάτων την Παρασκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Van: Η ευνοϊκή ρύθμιση του Κυρανάκη για τις «εταιρείες με τα μαύρα οχήματα» αιτία της 48ωρης απεργίας

kriti mafia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών - Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 08:11
trump_diamartiria_estiatorio
ΚΟΣΜΟΣ

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, είσαι σύγχρονος Χίτλερ» – Άγριο κράξιμο στον Τραμπ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον (video)

Untitled design (13)
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Αίθριος καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, παροδικές νεφώσεις

GREEK_FREAK_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία και τώρα… Τουρκία και, γιατί όχι, τελικός

1 / 3