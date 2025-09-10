Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αποστόλου Κλήμεντος, των Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων και της Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας
☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:41
🌖 Σελήνη 17.7 ημερών
