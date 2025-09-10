Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην τετράδα του Eurobasket 2025.
