ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 02:20
10.09.2025 00:32

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

10.09.2025 00:32
ANDROULAKIS NEW

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην τετράδα του Eurobasket 2025.

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πρόταση Τραμπ προς ΕΕ – Επιβάλλετε δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, για να πιέσετε τον Πούτιν

irak omiros peleftherosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

mvp antetokoynbo – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: MVP του Ελλάδα – Λιθουανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Βίντεο με τον… διαστημικό Greek Freak

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 01:05
