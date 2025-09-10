search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

10.09.2025 07:25

«Στόλος για την Ελευθερία»: Και δεύτερη επίθεση με drone σε πλοίο της αποστολής στην Τυνησία

10.09.2025 07:25
flotilla_for_gaza_new

Η διεθνής ανθρωπιστική αποστολή «Global Sumud Flotilla for Gaza» ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) ότι ακόμη ένα από τα πλοία της επλήγη από drone.

Η επίθεση στο υπό σημαία Βρετανίας πλοίο «Alma» έγινε και πάλι στο λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας κοντά στην Τύνιδα, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο «Στόλος για τη Γάζα» βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Υπενθυμίζεται ότι πανομοιότυπο συμβάν σημειώθηκε και την προηγούμενη νύχτα της Δευτέρας (8/9).

Το σκάφος «Familia Madeira», στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε από drone, χωρίς και πάλι να τραυματιστεί κάποιος από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.

