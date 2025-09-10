«Στόλος για την Ελευθερία»: Και δεύτερη επίθεση με drone σε πλοίο της αποστολής στην Τυνησία

Η διεθνής ανθρωπιστική αποστολή «Global Sumud Flotilla for Gaza» ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) ότι ακόμη ένα από τα πλοία της επλήγη από drone.

Η επίθεση στο υπό σημαία Βρετανίας πλοίο «Alma» έγινε και πάλι στο λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας κοντά στην Τύνιδα, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

ALERT



Another boat has been hit in a suspected drone attack. No injuries reported. Updates to follow soon. https://t.co/17SJ6ex1Zr — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 9, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

Following the drone strike on one of the Global Sumud Flotilla boats, crew members recovered a charred electronic device from the deck (pictured). While a full investigation is ongoing, the presence of such a device provides further indication that the b… https://t.co/OwZaLGmluK — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 10, 2025

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο «Στόλος για τη Γάζα» βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Υπενθυμίζεται ότι πανομοιότυπο συμβάν σημειώθηκε και την προηγούμενη νύχτα της Δευτέρας (8/9).

Το σκάφος «Familia Madeira», στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε από drone, χωρίς και πάλι να τραυματιστεί κάποιος από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.

