LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

11.09.2025 20:51

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

11.09.2025 20:51
mazonakis_exitirio

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έναν περίπου μήνα μετά την περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο, εν μέσω της διαμάχης που έχει ξεσπάσει με την οικογένειά του.

Πλέον, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να προχωρήσει σε μηνύσεις.

Όπως είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή στο MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα μηνύσουμε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση που πήρε από αυτές τις ακραίες, παράνομες και άθλιες ενέργειες που έγιναν εις βάρος του. Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

