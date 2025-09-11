Πάτρα: Στο νοσοκομείο μωρό ενός έτους, συνελήφθη η μητέρα του

Συνελήφθη, το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων μια μητέρα ενός παιδιού ηλικίας ενός έτους.

Η γυναίκα σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, καθώς φέρεται να άφησε χωρίς επίβλεψη το παιδί με αποτέλεσμα εκείνο να υποστεί σωματικές βλάβες

Το παιδί σύμφωνα με το pelop.gr, φέρει εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπουπαραμένει νοσηλευόμενο.

