Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την Τετάρτη (24/9) οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Τις ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές των συντάξεων θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών). Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι, όπως γίνεται κάθε μήνα, θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: Σε απόγνωση τα νοικοκυριά – Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα

Κατώτατος μισθός: Προβλέπεται η αύξησή του το 2026 από 35 έως 50 ευρώ το μήνα

Το αποτύπωμα των φορολογικών μειώσεων – Πόσο πέφτει ο φόρος ανάλογα με το εισόδημα και τις άλλες παραμέτρους