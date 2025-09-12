AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

Για το θέμα της ακύρωσης του deal με την PRODEA ύψους 600 εκατ. ευρώ μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο πλαίσιο του conference call με τος αναλυτές για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία ήταν συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές με κύριο ζητούμενο από τη συναλλαγή να υπάρχουν μελλοντικές ροές στα ταμεία της εισηγμένης, όταν σταματήσει κάποια στιγμή η έντονη ανάπτυξη στις κατασκευές.

Παρ’ όλα αυτά όπως σημείωσε, η συμφωνία για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αναμένεται να παρέχει τις συνεχιζόμενες ροές που θέλει και επιδιώκει ο Όμιλος, χωρίς την επικινδυνότητα που θα συνεπαγόταν ο δανεισμός για την απόκτηση των ακινήτων.

Επίσης ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε, πως σε καμία περίπτωση η ακύρωση της συμφωνίας με την Prodea, δεν σημαίνει πως τα ακίνητα της δεν εξακολουθούν να λογίζονται ως premiun όπως και oi μισθωτές τους.

Μάλιστα ευχαρίστησε τόσο τη Prodea όσο και τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Credia που θα αναλάμβαναν τον δανεισμό και έκαναν τα πάντα για να ολοκληρωθεί μία «περιπλεγμένη» συναλλαγή.

Πάντως παρά την διακοπή του project με την Prodea ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι δεν αλλάζει κάτι στο πλάνο της εταιρείας μέχρι το τέλος του χρόνου με τον στόχο για (Pro Forma) EBITDA μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025 να παραμένει ως έχει, όπως και ο πιο μακροπρόθεσμος για 400 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ως προτεραιότητες για φέτος, έθεσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία βρίσκεται υπό την αίρεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως και της κατασκευαστικής Ενδελέχεια μέσα στον Οκτώβριο. Σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες αναμένεται η ολοκλήρωση της απόκτησης του 51% της Sunforce II, (μετά την απόκτηση του 51% της Sunforce), του έργου στο Κιλκίς δυναμικότητας 19 MW αλλά και άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών με απώτερο στόχο τα 500 MW σε λειτουργία από αιολικά και φωτοβολταϊκά έως το 2026.

Σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ οι επενδύσεις

Σε εξαγορές και επενδύσεις στους τομείς παραχωρήσεων και ΑΠΕ θα διοχετευτούν τα 50 εκατ. ευρώ (από τα συνολικά 200 εκατ. ευρώ) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τα οποία προορίζονταν για το deal με την Prodea που τελικά ματαιώθηκε. Μάλιστα ο επικεφαλής της Aktor διευκρίνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει νέα επένδυση στον τομέα των παραχωρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ο Όμιλος συμμετέχει στον Μορέα, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, και την Ολυμπία Οδό.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας ο επικεφαλής της AKTOR επισήμανε ότι ήταν τα καλύτερα τουλάχιστον των 15 τελευταίων χρόνων σε ότι αφορά την ΑΚΤΩΡ και τα ιστορικά υψηλότερα σε ότι αφορά την πρώην ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους εξαιτίας της γρηγορότερης εκτέλεσης των έργων, το ισχυρό ανεκτέλεστο των 4,3 δισ. ευρώ και την υψηλή ρευστότητα των 246 εκατ. ευρώ (+65%) με τα επίσης αυξημένα ίδια κεφάλαια στα 282 εκατ. ευρώ (+121%).

