Κωνσταντίνος Αργυρός: Δέχτηκε δώρο για τον γιο του ενώ ήταν στην σκηνή (Video) 

Αποδέκτης μιας ιδιαίτερης χειρονομίας έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώ βρισκόταν στην σκηνή και τραγουδούσε.
Μια θαυμάστρια του πρόσφερε ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ζευγάρι μικρά παιδικά παπουτσάκια για τον γιο του.
@_marizaaa._ #argiros_konstantinos #konstantinosargiros #foryou #fyp #foryoupagе ♬ πρωτότυπος ήχος – mariza
Ο τραγουδιστής, που έγινε για πρώτη φορά πατέρας τον περασμένο Νοέμβριο, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Χαμογέλασε πλατιά, πήρε στα χέρια του τα παπουτσάκια και είπε: «Ωραίο δώρο». Η στιγμή καταγράφηκε και σε βίντεο, το οποίο ανέβασε χρήστης στο TikTok.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αναφερθεί δημόσια στο πόσο τον έχει αλλάξει η πατρότητα και στο πόση χαρά τού έχει φέρει ο γιος του στη ζωή.
