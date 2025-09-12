Κωνσταντίνος Αργυρός: Δέχτηκε δώρο για τον γιο του ενώ ήταν στην σκηνή (Video) 

Αποδέκτης μιας ιδιαίτερης χειρονομίας έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώ βρισκόταν στην σκηνή και τραγουδούσε.

Μια θαυμάστρια του πρόσφερε ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ζευγάρι μικρά παιδικά παπουτσάκια για τον γιο του.

Ο τραγουδιστής, που έγινε για πρώτη φορά πατέρας τον περασμένο Νοέμβριο, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Χαμογέλασε πλατιά, πήρε στα χέρια του τα παπουτσάκια και είπε: «Ωραίο δώρο». Η στιγμή καταγράφηκε και σε βίντεο, το οποίο ανέβασε χρήστης στο TikTok.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αναφερθεί δημόσια στο πόσο τον έχει αλλάξει η πατρότητα και στο πόση χαρά τού έχει φέρει ο γιος του στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Ενθουσίασε το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίσλεϊ στο φεστιβάλ του Τορόντο

Γκαμπριέλα Μπρουκς και Λίαμ Χέμσγουορθ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους – Το τεράστιο δαχτυλίδι και η ανάρτηση στο Instagram

Στην Ευελπίδων ο Γιώργος Μαζωνάκης – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του (Photos)