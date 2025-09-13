Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση οι ξαφνικοί οπαδοί του Κερκ

Την ύπαρξη του Τσάρλι Κερκ, του ακροδεξιού εξτρεμιστή που δολοφονήθηκε προχθές στις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά πιθανόν να μην την γνώριζε κανείς στη ΝΔ.

Για την Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, τον Μπογδάνο, τον Φαήλο Κρανιδιώτη δεν παίρνω όρκο. Αλλά για το κόμμα της ΝΔ ισχύει μάλλον ότι κανείς δεν ήξερε τι ήταν ο Κερκ.

Αλλά ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποια στελέχη να δηλώνουν όχι απλά την καταδίκη τους για τη δολοφονία (κάτι που είναι λογικό, ορθό και εκφράστηκε από πολλές πλευρές του πολιτικού φάσματος), μα να αποθεώνουν περίπου τον εκφραστή του πιο ακραίου λόγου στις ΗΠΑ του Τραμπ και να τον αναφέρουν ως… δημοκράτη, σεβαστό συντηρητικό πολιτικό και… πατριώτη!

Στην κυβέρνηση χτύπησαν κάτι καμπανάκια, έγινε μία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να αντιληφθούν οι γαλάζιοι παράγοντες ότι άλλο η καταδίκη της βίας κι άλλο η υιοθέτηση μίας ρητορικής που είναι ως και επικίνδυνη.

Το αν θα μαζευτούν όλοι θα φανεί.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη με φόντο τα… ελικόπτερα του Νεπάλ: «Άντε και στα δικά μας» – «Εκεί είχαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ»

Η δολοφονία Κερκ και το κυνήγι μαγισσών κατά της Αριστεράς

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»