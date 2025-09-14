search
14.09.2025 18:56

Φωτιά στην Αισύμη Έβρου: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

14.09.2025 18:56
los-angeles-pyrosvestis

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.

Η φωτιά ξεκίνησε σε δύσβατο σημείο το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 

ΜΜΜ: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο το βράδυ στο Μετρό – Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία

