Φωτιά στην Αισύμη Έβρου: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.
Η φωτιά ξεκίνησε σε δύσβατο σημείο το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.
Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
