Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού – Αποκαταστάθηκε η κυλοφορία των οχημάτων

Στην κυκλοφορία δόθηκαν οι δρόμοι, που είχαν κλείσει στους Αμπελόκηπους, εξαιτίας απειλής για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστειλε απειλητικό e-mail στο οποίο ανέφερε ότι το βράδυ θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Στην ειδοποίηση δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία.

