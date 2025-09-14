search
14.09.2025 16:15

Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού – Αποκαταστάθηκε η κυλοφορία των οχημάτων

14.09.2025 16:15
astynomia_new

Στην κυκλοφορία δόθηκαν οι δρόμοι, που είχαν κλείσει στους Αμπελόκηπους, εξαιτίας απειλής για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστειλε απειλητικό e-mail στο οποίο ανέφερε ότι το βράδυ θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Στην ειδοποίηση δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία.

ethniki-ellada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία

charlie_kirk_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

jefferson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61 – 6η στο αντίο της η θρυλική Φρέιζερ-Πράις

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού – Αποκαταστάθηκε η κυλοφορία των οχημάτων

sikwti
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια: Επαναστατική θεραπεία για τη λιπώδη νόσο του ήπατος

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

