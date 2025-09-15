search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 19:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.09.2025 17:34

Άδειασμα στον Κικίλια από τον Θεοχάρη – «Καμία συμφωνία με την Τουρκία για αλιευτική δραστηριότητα»

15.09.2025 17:34
kikilias

Ηχηρό άδειασμα στον Βασίλη Κικίλια επεφύλαξε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, διαψεύδοντας πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας περί διαπραγμάτευσης Ελλάδας – Τουρκίας το 2017 με φόντο την ομηρία των δύο στρατιωτικών στον Έβρο. 

Μετά την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Θεοχάρης, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης επεσήμανε πως τέτοια συμφωνία «είτε επίσημη, είτε άτυπη» δεν υπήρξε ούτε την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας διαβεβαιώνω και για την περίοδο που η ΝΔ δεν κυβερνούσε», είπε για να προσθέσει ότι «δεν υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία, ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει είτε επίσημη είτε άτυπη με την τουρκική πλευρά, αλλά και με οποιονδήποτε τρίτο για ανοχή σε θέματα παράνομης, λαθραίας ή και άναρχης αλιευτικής δραστηριότητας».

Όσον αφορά στο πρόσφατο περιστατικό με τους Τούρκους αλιείς, ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως η αβλαβής διέλευση αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και πως όταν υπάρχει παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, τότε αυτή θεωρείται μη αβλαβής και λαμβάνονται μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

Συγχαρητήρια Εθνική Ελλάδας! Η ΕΚΟ πανηγυρίζει μαζί σας τη μεγάλη επιτυχία στο FIBA EuroBasket 2025

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της επίθεσης (video)

Πάτρα – ανατροπή: Την αποφυλάκιση των δύο νέων προτείνει η εισαγγελέας – Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalliopi-semertzidou
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκευωρία» καταγγέλλει η Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της – «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους»

syriza 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους, έχουν πολιτική ευθύνη για την Σεμερτζίδου

santseth ispania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση Ισπανίας και Ισραήλ για τη Γάζα: Ο Σάντσεθ ζήτησε αποκλεισμό των ισραηλινών αθλητών από διοργανώσεις

netaniahu-34734
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρά «πυρά» του εμίρη του Κατάρ κατά του Ισραήλ, ο Νετανιάχου σκοπεύει να βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος λέει ο Ερντογάν – Συνεχίζεται η σφαγή αμάχων

apergia-peinas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή – Προκλητικός αστυνομικός του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» - «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 19:09
kalliopi-semertzidou
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκευωρία» καταγγέλλει η Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της – «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους»

syriza 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους, έχουν πολιτική ευθύνη για την Σεμερτζίδου

santseth ispania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση Ισπανίας και Ισραήλ για τη Γάζα: Ο Σάντσεθ ζήτησε αποκλεισμό των ισραηλινών αθλητών από διοργανώσεις

1 / 3