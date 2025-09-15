Ηχηρό άδειασμα στον Βασίλη Κικίλια επεφύλαξε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, διαψεύδοντας πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας περί διαπραγμάτευσης Ελλάδας – Τουρκίας το 2017 με φόντο την ομηρία των δύο στρατιωτικών στον Έβρο.

Μετά την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Θεοχάρης, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης επεσήμανε πως τέτοια συμφωνία «είτε επίσημη, είτε άτυπη» δεν υπήρξε ούτε την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας διαβεβαιώνω και για την περίοδο που η ΝΔ δεν κυβερνούσε», είπε για να προσθέσει ότι «δεν υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία, ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει είτε επίσημη είτε άτυπη με την τουρκική πλευρά, αλλά και με οποιονδήποτε τρίτο για ανοχή σε θέματα παράνομης, λαθραίας ή και άναρχης αλιευτικής δραστηριότητας».

Όσον αφορά στο πρόσφατο περιστατικό με τους Τούρκους αλιείς, ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως η αβλαβής διέλευση αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και πως όταν υπάρχει παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, τότε αυτή θεωρείται μη αβλαβής και λαμβάνονται μέτρα.

