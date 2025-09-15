search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 17:24
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025 16:57

Ένταση στο Φεστιβάλ Δράμας: Προκλήσεις από Φωτήλα – Παραπονέθηκε που τον γουχάρουν ενώ αυτός δίνει… 300.000 ευρώ – «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»

15.09.2025 16:57
fotilas-new

Ένταση σημειώθηκε στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μεταξύ των δημιουργών και εργαζόμενων του κινηματογράφου και του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα.

Ο κ. Φωτήλας, κατά την ομιλία του στο φεστιβάλ αποδοκιμάστηκε αρχικά από τους παρευρισκόμενους όταν αναφέρθηκε στο σύστημα διαχείρισης καταμερισμού και απονομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αλλά και γενικότερα στις πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού σινεμά.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας θέλησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός: «Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν περισσότερα χρήματα για τα οπτικοακουστικά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι την περίοδο 2019–2025 χρηματοδοτήθηκαν 1.015 έργα με ποσό 228,88 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιώτες συνεισέφεραν με 555 εκατ. ευρώ.

Η τοποθέτησή του, ωστόσο, αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Δημιουργοί όπως ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης μίλησαν με οξύ ύφος, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν ηθοποιοί και σκηνοθέτες όπως ο Άγγελος Φραντζής, η Μαρία Καλλιμάνη και ο Κωστής Θεοδοσόπουλος.

«Ζητάμε απαντήσεις» ήταν το κοινό σύνθημα αρκετών βραβευμένων, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν πιο αιχμηρές φράσεις κάνοντας λόγο για μια στιγμή που η κινηματογραφική κοινότητα βρίσκεται ενόψει κρίσιμων εξελίξεων.

Ο κ. Φωτήλας μάλιστα ζητούσε επανειλημμένα το λόγο για να απαντήσει σε κάθε κριτική που γινόταν. Όταν του δόθηκε ο λόγος ο υφυπουργός δήλωσε πως δεν μπορεί «να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο και να ακούς “ου”».

«Δεν είναι κι ό,τι καλύτερο», είπε πυροδοτώντας ακόμη περισσότερες αντιδράσεις. «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;», του φώναζαν.

Σχεδόν το σύνολο των νικητών που μίλησαν στο φεστιβάλ στη Δράμα επέκριναν τον υφυπουργό ο οποίος ισχυρίστηκε πως υπάρχει μια θετική εικόνα και για όσους την αμφισβητούν υποστήριξε πως «τα νούμερα είναι αμείλικτα». «Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην τέχνη – δεν χρειάζεται να αναγάγουμε το κλάμα σε τέχνη», δήλωσε.

Η φράση αυτή προκάλεσε την σφοδρότατη αντίδραση των παριστάμενων καλλιτεχνών, με γιουχαΐσματα να καλύπτουν την αίθουσα, αποκαλύπτοντας την διάσταση μεταξύ καλλιτεχνών και υπουργείου.

Ο Νεριτάν Ζιντζιρία, μεγάλος νικητής της βραδιάς, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του και απευθύνθηκε στον υπουργό:

«Αυτή είναι η στρατηγική σας. Δεν ακούτε».

Η αρχή έγινε σχεδόν με την έναρξη της τελετής όταν η πρωτοβουλία των παριστάμενων κινηματογραφιστών με επικεφαλής τον ηθοποιό Αντώνη Τσοτσιόπουλο, διάβασε κείμενο συμπαράστασης προς την Παλαιστίνη:

«Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την τέχνη, σε έναν λαό που αναζητά ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία», τόνισε ο Α. Τσοτσιόπουλος, αναφερόμενος στη νηοπομπή που αναχωρεί από τη Σύρο, όχι με πυρομαχικά αλλά με «ελπίδα και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα».

Αύτη, όπως διαβάζουμε στο parallaxi, δεν ήταν η μόνη αναφορά στη Γάζα ή στο μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, καθώς αρκετοί από τους βραβευμένους καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αλλά και στην απροθυμία τους να συνεργαστούν με ισραηλινούς φορείς, θεσμούς και εταιρείες παραγωγής.

Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν η συζήτηση πέρασε στα ζητήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Η «Κίνηση Ορατότης Μηδέν», που συστάθηκε πριν από έναν χρόνο από καλλιτέχνες του χώρου, εξέφρασε πως βρίσκεται σε οριακό σημείο.

