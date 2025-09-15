Eurobasket: Έσπασε τα ρεκόρ η τηλεθέαση του μικρού τελικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσε ο μικρός τελικός του Eurobasket μεταξύ της Ελλάδας και της Φινλανδίας, ο οποίος μεταδόθηκε χθες το απόγευμα από την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η τηλεθέαση του αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία από την ΕΡΤ1 συγκέντρωσε το 69,7%, ξεπερνώντας το 69,5% του ημιτελικού με την Τουρκία.
Αναλυτικά, ο αγώνας Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%. Στους άνδρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%.
Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.
