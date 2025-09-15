Η Ομάδα Αλήθειας το έχει πει στον Μητσοτάκη ότι τρέχει στο Μελιγαλά και ανοίγει μέτωπο με το ΚΚΕ;

Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που κάνει η περιβόητη Ομάδα Αλήθειας – ξέρετε, «ιδιώτης πληρώνει ιδιώτη» για να κάνει την προπαγανδιστική δουλειά της ΝΔ.

Τα καλόπαιδα λοιπόν της ΟΝΝΕΔ για ένα περίεργο λόγο ξέθαψαν το τσεκούρι του εμφυλίου – αυτό του Αβέρωφ και άλλων – και έχουν ανοίξει μέτωπο με το ΚΚΕ, ανασύροντας όλη την εμφυλιοπολεμική ρητορική της ακροδεξιάς, μέρος της οποία εμφιλοχωρεί και στα δεξιά της ΝΔ. Εξ ου και έχουν πάρει τα όρη και τα λαγκάδια και τρέχουν σε γιορτές μίσους, όπως στο Μελιγαλά.

Το θέμα είναι εάν έχουν ρωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι αν ο πρωθυπουργός γνωρίζει και έχει δώσει το ΟΚ να κάνουν όλα αυτά τα παλαβά.

Διότι, η πρόσφατη ιστορία λέει τούτα: Ο Κώστας Μητσοτάκης συνεργάστηκε με τον Χαρίλαο Φλωράκη το 1989 και το 1990, σε δύο κυβερνήσεις. Μία του Τζανετάκη και μία του Ζολώτα. ΝΔ με Συνασπισμό η πρώτη, ΝΔ με ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμό η δεύτερη.

Τότε και μάλιστα πριν 35 χρόνια, μόλις… 440 χρόνια μετά τον εμφύλιο και όχι 75 που απέχουμε σήμερα, δεν ίσχυε ότι οι Κομμουνιστές είναι… «εγκληματίες» όπως θέλουν να μας πουν σήμερα οι τύποι που ελέγχονται από την οικονομική εισαγγελία;

Πώς το έλεγε ο Σάμουελ Τζόνσον;

