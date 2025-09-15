Καραμπόλα στην Αλίμου – Κατεχάκη προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση

Καραμπόλα τριών οχημάτων αργά το μεσημέρι της Δευτέρας προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές και καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

