ΕΛΛΑΔΑ

15.09.2025 16:49

Καραμπόλα στην Αλίμου – Κατεχάκη προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση

Καραμπόλα τριών οχημάτων αργά το μεσημέρι της Δευτέρας προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές και καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

