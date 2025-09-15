search
15.09.2025 17:34

Μητσοτάκης για Καραλή: Με ένα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά

15.09.2025 17:34
mitsotakis new

Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Τόκιο σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, γράφει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιτυχία του Έλληνα αθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Το τεράστιο άλμα του Καραλή πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά, προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία.

Διαβάστε επίσης:

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την Πόπη Σεμερτζίδου – Δεσμεύεται η περιουσία της

«Σφήνα» της Αθήνας στην τουρκολιβυκή προσέγγιση – Ύστατες κινήσεις Γεραπετρίτη να σώσει την παρτίδα και τη θέση του

