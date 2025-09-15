search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 08:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 07:03

O Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ «να προσέχει» μετά τους βομβαρδισμούς του στο Κατάρ

15.09.2025 07:03
trymp 224- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ χθες Κυριακή, μερικά 24ωρα μετά την επιδρομή του εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, χώρα την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο».

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 

ΜΜΜ: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο το βράδυ στο Μετρό – Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

Brian_Kilmeade_FOX
MEDIA

«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

papadakis-new
MEDIA

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

venzini-aytokinito
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινοι» φόροι σε επανεξέταση: Από τα καύσιμα ως την πλαστική σακούλα στο μικροσκόπιο

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης: «Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» - Τα... έχωσε στον Σενγκούν γι' αυτά που είπε για τον Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου (video)

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 08:49
varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

Brian_Kilmeade_FOX
MEDIA

«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

papadakis-new
MEDIA

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

1 / 3