Δούκας για Λοβέρδο-ΝΔ: «Λογικές εξουσιολαγνείας ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι του Μητσοτάκη»

Την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία σχολίασε, μέσω ανάρτησής του στο X/Twitter ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δούκα:

«ΑΠΕΝΑΝΤΙ…

Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη.

Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».

