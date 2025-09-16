ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

«Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ.

«Είμαστε σίγουροι», προσθέτει, «ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη