Χιλιάδες ειδοποιητήρια για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και επιβολή εκτιμώμενου φόρου

Οι αποστολές ειδοποιητηρίων από την ΑΑΔΕ προς χιλιάδες φυσικά πρόσωπα είναι μαζικές τις τελευταίες ημέρες, και αφορούν όσους δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κατά την τελευταία πενταετία. Στα έγγραφα καταγράφονται αναλυτικά τα έτη για τα οποία υπάρχει εκκρεμότητα, ενώ περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για την καταβολή των φόρων, των προστίμων και των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ΑΑΔΕ εστιάζει κυρίως σε υποθέσεις του 2019, δεδομένου ότι η παραγραφή για αυτά τα έτη λήγει στο τέλος του 2025. Οι ελεγκτές έχουν λάβει εντολή να προχωρήσουν σε καταλογισμούς «κατ’ εκτίμηση», βασιζόμενοι σε διαθέσιμα στοιχεία όπως εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία, πληροφορίες από τον ΕΦΚΑ και άλλες πηγές.

Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μόνο όταν τα στοιχεία δείχνουν ύπαρξη φορολογητέας ύλης και το ποσό φόρου υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Στην πράξη αυτή αναγράφεται ότι ο υπολογισμός έγινε λόγω μη υποβολής δήλωσης, ενώ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης. Σε περιπτώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η πράξη μπορεί να αφορά και τους δύο συνδικαιούχους, εφόσον η σχέση εξακολουθεί να υφίσταται κατά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

Τα ειδοποιητήρια κοινοποιούνται μέσω προσωπικής θυρίδας στην ψηφιακή πύλη myAADE και αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα διεύθυνση email. Μετά την κοινοποίηση, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση για το σχετικό έτος, ώστε ο φόρος να υπολογιστεί με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία και όχι τις εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας με την πράξη, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών.

Οι φόροι που καταλογίζονται περιλαμβάνουν τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και προσαυξήσεις για εκπρόθεσμη καταβολή. Παράλληλα, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμιστούν έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Οι διασταυρώσεις δεδομένων που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ αποτελούν μέρος ευρύτερης στρατηγικής για τον εντοπισμό φορολογουμένων που εμφανίζουν κενά υποβολής δηλώσεων. Οι έλεγχοι βασίζονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και σε βάσεις δεδομένων πολλαπλών φορέων, με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση της φορολογικής υποχρέωσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τρία στάδια: εντοπισμός των φορολογουμένων χωρίς υποβολή δήλωσης, εκτίμηση της οφειλής με βάση διαθέσιμα στοιχεία και κοινοποίηση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής δήλωσης ή ένστασης. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται συστηματικά για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων της τελευταίας πενταετίας.

Τα τελευταία ειδοποιητήρια αποτελούν το πρώτο βήμα για την επιβολή φόρων σε περιπτώσεις που η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει σημαντικά κενά στην υποβολή δηλώσεων, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν νέες κοινοποιήσεις για τα επόμενα έτη. Η διαδικασία περιλαμβάνει αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ποσά φόρων και προστίμων, ώστε να υπάρχει σαφής οδηγία για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

