Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

Η είδηση δεν είναι η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Η είδηση είναι ότι δεν αποτέλεσε… είδηση αυτή η μεταγραφή.

Με άλλα λόγια όλοι ξέραμε ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος θα πήγαινε ΚΑΙ τυπικά στη ΝΔ, αργά ή γρήγορα.

Κανέναν δεν αιφνιδίασε, κανέναν δεν σόκαρε, κανέναν δεν άφησε έκπληκτο ή με την απορία.

Ο Λοβέρδος συμπεριφερόταν εδώ και δύο χρόνια, ειδικά μετά την μη εκλογή του στη Βουλή το 2023, ως γαλάζιος παράγοντας – ενίοτε με καλύτερες επιδόσεις από τους κανονικούς γαλάζιους παράγοντες.

Βέβαια το θέμα δεν είναι ακριβώς ο Ανδρέας, το πώς και το γιατί έκανε τη μετάβαση από υποψήφιος αρχηγός ενός κόμματος στην ένταξη στο ακριβώς απέναντι. Με δεδομένες τις θέσεις του, αλλά και το γεγονός ότι η ΝΔ είναι το πέμπτο (!!!) κόμμα του Ανδρέα τα τελευταία 12 χρόνια, η χθεσινή εξέλιξη δεν προκαλεί απορίες.

Οι απορίες είναι μάλλον περισσότερες για τη ΝΔ. Το μέτρησαν ότι θα τους… βοηθήσει ο Λοβέρδος; Το υποψιάζονται; Ή το ψυχανεμίζονται μες στην πολλή θολούρα των δημοσκοπήσεων;

Διότι θα είχε ένα νόημα να κάνουν τη μεταγραφή πριν τις περσινές ευρωεκλογές, για παράδειγμα. Τότε που όντως ήταν μεταγραφή… αεροδρομίου, έστω και κάποιου μικρού περιφερειακού, ή και της… αερολέσχης Μεσολογγίου.

Αλλά τώρα; Και αφού στο μεταξύ ο Ανδρέας είχε αποσυρθεί από την πολιτική ζωή;

Χώρος στα δεξιά

Δεν ξέρω, αν την ώρα που βοά ο τόπος για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά και υποτίθεται ότι κάποιοι εισηγούνται στον Μητσοτάκη να τον προσκαλέσει πίσω στη ΝΔ, είναι καλή ιδέα να μεγαλώνει η πασοκική παροικία στο κυβερνών κόμμα.

Εδώ υπάρχει θεωρητικά το σενάριο, να διαγράφηκε ο Σαμαράς από μία γαλαζοπράσινη ΝΔ και να γυρίσει (λέμε υποθετικά) σε μία ΝΔ σχεδόν Πασοκική – θα μείνει σενάριο η επιστροφή στη ΝΔ, καθώς υποψιάζομαι βασίμως ότι ο πρόεδρος Αντώνης κοντεύει να τις πάρει τις αποφάσεις του και δεν θα είναι ευχάριστες για το Μαξίμου.

Αντιλαμβάνομαι, σκεπτόμενος λογικά, ότι όσο πιο ΠΑΣΟΚ γίνεται η ΝΔ, τόσο περισσότερος ελεύθερος χώρος προκύπτει στα δεξιά της.

Χώρος που αναζητά εκπροσώπηση. Και με… Φαήλους δεν καλύπτεται το κενό, να είμαστε σοβαροί. Σαν να πάει ο Παναθηναϊκός να καλύψει το κενό του Μαξίμοβιτς με τον… Τσοκάι.

Η κίνηση του Γιώργου το 2021

Εδώ που τα λέμε, «άγιο» είχε το ΠΑΣΟΚ το 2021.

Φανταστείτε να εκλεγόταν ο Ανδρέας Λοβέρδος αρχηγός και όχι ο Ανδρουλάκης. Θα το έκανε το Κίνημα σαν την… Κριμαία, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία με συνοπτικές διαδικασίες – όπου Ρωσία βάλτε τη ΝΔ, για να συνεννοούμαστε.

Αν δεχθούμε την ανάλυση του ίδιου του Λοβέρδου για εκείνη τη μάχη, η ήττα του οφείλεται στην εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου στην κούρσα διαδοχής της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τού έκοψε την απήχηση στις μεγάλες ηλικίες, οι οποίες εντός του ΠΑΣΟΚ είναι πολυπληθείς.

Άρα, ο Παπανδρέου διέσωσε τότε την παρτίδα για το Κίνημα, έστω κι αν ο ίδιος ηττήθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μάλλον καταλάβαινε τον κίνδυνο να γίνει το ΠΑΣΟΚ παράρτημα του Κυρανάκη ας πούμε και έκανε την κίνηση, μη υπολογίζοντας το δικό του κόστος.

Ο Παπαθανάσης προκαλεί σοκ στην αγορά

Φίδια… έχουν ζώσει το Μαξίμου με τα απελπιστικά στοιχεία που καταγράφονται στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων – από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Οι επιπτώσεις στην αγορά από τη χαμηλή απορροφητικότητα είναι περίπου δραματικές και το μέλλον δυσοίωνο, με τον κίνδυνο απώλειας πόρων ορατός.

Βέβαια, για όλα αυτά η αγορά είχε χτυπήσει καμπανάκια, αλλά στο Μαξίμου αρνούνταν να παραδεχτούν ότι το πρόβλημα ακούει στο όνομα Νίκος Παπαθανάσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών δεν υπογράφει, δεν εγκρίνει, δεν επιταχύνει τις διαδικασίες.

Αντιλαμβάνομαι ότι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης της ηγεσίας, αλλά αυτό δεν συνιστά κατ’ ανάγκην και σοβαρό προσόν. Τουναντίον, μπορεί να τον κάνει να νιώθει και να… κινείται σαν χορτασμένο περιστέρι, που λέγανε παλαιότεροι και οι Πασόκοι…

Λέει τα ίδια ο δημοσκόπος παντού;

Όλοι οι δημοσκόποι ψάχνουν να βρουν πού μπορεί να κινηθεί ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν και όποτε γίνει αυτό – θα γίνει την άνοιξη είναι η απάντηση βέβαια.

Ως προς τα ποσοστά λοιπόν, υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις. Δεν συμπίπτουν όλοι οι δημοσκόποι σε κάποιο κοινό πεδίο. Ο καθένας κάνει αναλύσεις και προσομοιώσεις όχι μόνο με βάση αριθμητικά στοιχεία, αλλά και με τις δυναμικές που μπορεί να αναπτυχθούν.

Εμένα η απορία είναι τι να λέει στον Αλέξη Τσίπρα δημοσκόπος ο οποίος διαβεβαιώνει (και καθησυχάζει) ηγεσία υπάρχοντος κόμματος – με αρκετή αγωνία για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού – πως τα ποσοστά ενός νέο σχηματισμού δεν θα ξεπεράσουν το 12%. Λέει άραγε τα ίδια και στον Αλέξη, με τον οποίο έχει πάρε δώσε ή θέλει να τον έχει ευχαριστημένο και του δίνει μεγαλύτερα ποσοστά;

Άννα για Α’ Θεσσαλονίκης

Όσοι είχαν μείνει με την απορία για το πού θα είναι υποψήφια βουλευτής στις επόμενες εκλογές η Άννα Διαμαντοπούλου, έλαβαν την «απάντησή» τους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αρκεί βεβαίως να πρόσεχαν τα… ντεσού της επίσκεψης του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Το σκηνικό και οι διεργασίες «πρόδιδαν» την έντονη παρουσία και επιρροή της Άννας στην πόλη, με φόντο την υποψηφιότητά της στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Φιλότιμη, δεν λέω, και η επιμονή της Ράνια Θρασκιά να μην ξεκολλάει από δίπλα στον Ανδρουλάκη, αλλά η Διαμαντοπούλου, δεν έχει αντίπαλο…

Κοντά σε συμφωνία Εθνική – NN

Κουβέντες και φήμες στην τραπεζική αγορά θέλουν την Εθνική Τράπεζα να βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια «μεγάλη κίνηση» στον χώρο των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών. Οι πληροφορίες μιλούν για εντατικές επαφές με την NN, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι επιφυλάξεις για το πώς και πότε μπορεί να κλείσει μια τέτοια συμφωνία.

Ακούγεται πως το σχέδιο που επεξεργάζεται η διοίκηση της Εθνικής θα μπορούσε να περιλαμβάνει αποκλειστική συνεργασία με τον ολλανδικό ασφαλιστικό όμιλο, αλλά και την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην ελληνική θυγατρική του. Κάποιοι κάνουν λόγο για ποσοστό κοντά στο 30%-35%, αν και τίποτα δεν θεωρείται οριστικό σε αυτή τη φάση.

Η κατάσταση μπερδεύεται περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα η Εθνική Τράπεζα είναι «δεμένη» με την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ η NN συνεργάζεται αποκλειστικά με την Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι, πριν δούμε οριστικές υπογραφές, θα χρειαστεί πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα υφιστάμενα συμβόλαια και να βρεθεί τρόπος να λυθούν χωρίς τριβές.

Στα τραπεζικά γραφεία πάντως δεν περνά απαρατήρητο ότι η ΕΤΕ θα μπορούσε να εισπράξει πάνω από 60 εκατ. ευρώ από την πώληση του ποσοστού της στην Εθνική Ασφαλιστική – χρήματα που θα έδιναν «καύσιμο» για μια νέα τοποθέτηση στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το βέβαιο είναι ότι η αγορά περιμένει από καιρό ένα μεγάλο βήμα από την Εθνική. Ο Παύλος Μυλωνάς έχει αφήσει αρκετές φορές να εννοηθεί ότι εξετάζονται προσεκτικά όλες οι επιλογές, με κριτήριο τη λογική και την πειθαρχία, όπως συνηθίζει να λέει.

Το αν η NN θα είναι τελικά ο νέος στρατηγικός εταίρος της ΕΤΕ ή αν δούμε άλλο σχήμα να προκύπτει, παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Προς το παρόν, οι φήμες δίνουν και παίρνουν – και ο τραπεζικός κόσμος παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις ζυμώσεις.

