search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 13:15

Καστοριά: Άγριο ξύλο σε προαύλιο κτηνιατρείου – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από κλωτσιά στο στήθος!

17.09.2025 13:15
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Ένας 59χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετά από άγριο καβγά που είχε με΄έναν 50χρονο, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι και οι δύο κυνηγοί.

Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 59χρονος δέχτηκε κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 59χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους περίοικους.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον βίαιο διαπληκτισμό.

Διαβάστε επίσης:

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Τα «Τέμπη» επιστρέφουν: Σε αναβρασμό οι συγγενείς, η απεργία πείνας του Ρούτσι και τα καθημερινά καλέσματα στο Σύνταγμα  

Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

kne_koutsoumpas_1709_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

BULLYING_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:21
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

1 / 3