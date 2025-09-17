Καστοριά: Άγριο ξύλο σε προαύλιο κτηνιατρείου – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από κλωτσιά στο στήθος!

Ένας 59χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετά από άγριο καβγά που είχε με΄έναν 50χρονο, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι και οι δύο κυνηγοί.

Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 59χρονος δέχτηκε κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 59χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους περίοικους.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον βίαιο διαπληκτισμό.

