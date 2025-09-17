search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:26
17.09.2025 12:34

Τα «Τέμπη» επιστρέφουν: Σε αναβρασμό οι συγγενείς, η απεργία πείνας του Ρούτσι και τα καθημερινά καλέσματα στο Σύνταγμα  

17.09.2025 12:34
syntagma new

Οι τελευταίοι δικαστικοί χειρισμοί γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, έχουν προκαλέσει νέο γύρο διαμαρτυριών από συγγενείς και κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να αναζωπυρώνεται η κοινωνική διαμαρτυρία.

Έτσι, αντί να λειτουργεί καθησυχαστικά η δρομολόγηση των διαδικασιών για έναρξη της δίκης μέσα στους επόμενους μήνες, η καχυποψία ότι αυτή δεν θα είναι δίκαιη και δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για τιμωρία των ενόχων, διαμορφώνει ξανά ένα εκρηκτικό κλίμα

Μάλιστα, μάλιστα μετά την εξώδικη διαμαρτυρία Καρυστιανού και Ρούτσι για την απαγόρευση εκταφής… η οργή έγινε ακόμα μεγαλύτερη…

Σημείο αναφοράς είναι η πλατεία Συντάγματος.

Είναι ενδεικτικό ότι εξώδικη διαμαρτυρία με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής έστειλαν οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, γονείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με αίτημα την εκταφή των θυμάτων παρουσία πραγματογνωμόνων.

Το εν λόγω γεγονός γνωστοποίησε η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της στο X την Τρίτη, αναφέροντας «θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια».

Μάλιστα, σχολίασε και την απεργία πείνας και δίψας που ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι θα φύγει από το Σύνταγμα «μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι».

Το εξώδικο εστάλη, σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Άρειο Πάγο, τον προιστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων καθώς επίσης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

