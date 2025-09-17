Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην περιοχή του Αιγίου, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (16/9) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, είχε προηγηθεί καταγγελία από την εν διαστάσει συζύγου του.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το οποίο ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του το 5χρονο παιδί του, θέτοντάς σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ανήλικου.

