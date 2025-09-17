search
17.09.2025 08:06

Λευκάδα: Βύθιση τουριστικού σκάφους μετά από φωτιά στα Σύβοτα

17.09.2025 08:06
syvota_lefkada_new
shutterstock

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9) στο λιμάνι Σύβοτα Λευκάδας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος αναψυχής.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκάλεσε τη βύθιση του υπό ελληνική σημαία σκάφους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης και την ασφάλιση της περιοχής.

Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.

