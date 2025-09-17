Ο Σάντσεθ βρήκε λύση για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία: 53.000 καταλύματα μετατρέπονται σε μόνιμες κατοικίες

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε χθες ένα ανατρεπτικό σχέδιο που έχει σκοπό να μειώσει σημαντικά την στεγαστική κρίση: η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαγραφή περίπου 53.000 τουριστικών διαμερισμάτων από το Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών και Εποχιακών Ενοικιάσεων, τα οποία υποχρεωτικά θα μετατραπούν σε μόνιμες κατοικίες προς ενοικίαση…

«Εντοπίσαμε χιλιάδες παρατυπίες σε πολλά από αυτά τα σπίτια που προορίζονται να γίνουν εξοχικές και τουριστικές κατοικίες. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να διαγράψουμε 53.000 κατοικίες από αυτό το μητρώο, ώστε να γίνουν μόνιμες κατοικίες για νέους και οικογένειες στη χώρα μας», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός από τη Μάλαγα.

Το υπουργείο Στέγασης έχει ήδη ζητήσει από τις πλατφόρμες τουριστικών καταλυμάτων, όπως η Airbnb και η Booking.com, να αφαιρέσουν τις διαφημίσεις για αυτά τα καταλύματα.

Την Κυριακή, η Airbnb εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Airbnb στην Ισπανία, που χαρακτηρίζεται από μια προληπτική δέσμευση για συνεργασία, ποιότητα και μια μακροπρόθεσμη όραση βιώσιμης ανάπτυξης που ωφελεί όλους».

Παρά τις αντιδράσεις της, η εταιρεία συμμορφώθηκε με το μέτρο της κυβέρνησης καθώς και η ίδια θα χάσει καθώς πρόκειται για μια χώρα που συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό τουριστών κάθε χρόνο.

Η Ανδαλουσία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των περιοχών με τις περισσότερες ανακληθείσες εγγραφές τουριστικών κατοικιών, με 16.740 διαμερίσματα. Ακολουθούν οι Κανάριες Νήσοι με 8.698, η Καταλονία με 7.729, η Βαλένθια με 7.499, η Γαλικία με 2.640, οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 2.373, η Μαδρίτη με 1.531 και η Μούρθια με 1.402.

