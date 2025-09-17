search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.09.2025

Ολόκληροι οι… Δημοκράτες στο Μαξίμου (Photos)

17.09.2025 09:47
loverdos_4

Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, ο Ανδρέας Λοβέρδος επισημοποίησε χθες τη… μεταγραφή του στη ΝΔ, στη διάρκεια συνάντησής του στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γνωστό είναι επίσης ότι μαζί με τον Α. Λοβέρδο στη ΝΔ εντάσσονται και τέσσερα στελέχη των «Δημοκρατών» (του τελευταίου κόμματος που είχε σχηματίσει ο πρώην υπουργός), οι Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτης Κονσόλας και Γιάννης Βούρος.

Αυτό που ίσως δεν ήταν γνωστό, αλλά αποκαλύφθηκε με ανάρτηση στα social media, είναι ότι τα τέσσερα στελέχη των «Δημοκρατών» βρέθηκαν επίσης στο Μαξίμου και κουβέντιασαν -σε πολύ καλό κλίμα- με τον Κ. Μητσοτάκη για την ένταξή τους στη ΝΔ.

Αδιάψευστος μάρτυρας, οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Facebook ο Π. Κονσόλας…

