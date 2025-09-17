ΣΥΡΙΖΑ: Προβληματισμός για τα επόμενα βήματα μέσα στο θολό σκηνικό που διαμορφώνει η στάση Τσίπρα

Αν και ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά κοινή ομολογία διαχειρίστηκε επιτυχώς το θέμα Τσίπρα, κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, η αμηχανία στην Κουμουνδούρου συνεχίζεται. Κι αυτό διότι υπάρχει επίγνωση ότι ουσιαστικά το πρόβλημα παραμένει και θα σκιάζει στο εξής κάθε βήμα του Σωκράτη Φάμελλου. Το αν και πότε θα ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας τις προθέσεις του, δημιουργεί μια μεγάλη εκκρεμότητα και θέτει όλους σε στάση αναμονής, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Αριστερά.

Στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα, προκειμένου να καταγραφεί ότι το κόμμα κινείται, έχει δραστηριότητα και δεν μπαίνει στην αναμονή. Αυτό το μήνυμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, με στόχο την ενδυνάμωσή του, θέλησε να στείλει και η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας ουσιαστικά ότι ανεξαρτήτως του ποιες είναι οι προθέσεις Τσίπρα για τις οποίες ο ίδιος δεν έχει μιλήσει («η συζήτηση γίνεται ερήμην του», ανέφερε) ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει αυτά που μπορεί και να παραμείνει μάχιμος.

Ωστόσο η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει την άλλη εβδομάδα, ενώ προς το παρόν θέματα όπως ο απολογισμός της ΔΕΘ, η συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουν κλπ, φαίνεται πως γίνονται σε επίπεδο 7ου ορόφου της Κουμουνδούρου, δηλαδή μεταξύ Φάμελλου και του στενού του επιτελείου.

Μεταξύ άλλων υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα αναδείξουν τα προγραμματικά σημεία της ομιλίας στην ΔΕΘ, τα οποία επισκιάστηκαν από την συζήτηση για τον πρώην πρωθυπουργό, ειδικά στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Τσίπρας.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και το θέμα των συνεργασιών, που είναι ένα βασικό στοίχημα στο εξής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να έχει μιλήσει ήδη δύο φορές για Φόρουμ Διαλόγου, αλλά αυτό – καθότι δύσκολη υπόθεση – για την ώρα αυτό φαίνεται να αποτελεί μια ιδέα που δεν έχει αποκτήσει ακόμη περιεχόμενο, είναι σκέψεις υπό επεξεργασία. Οι επιτελείς της Κουμουνδούρου σκέφτονται και το ενδεχόμενο να υπάρξει σειρά εκδηλώσεων με «πολυσυλλεκτικά» πάνελ που θα δώσει πιο άμεσα την εικόνα διεργασιών στην κατεύθυνση των διεργασιών.

Νέα Αριστερά: Προς τέλος Οκτωβρίου το Προγραμματικό Συνέδριο

Η Νέα Αριστερά η οποία σε γενικές γραμμές συνεχίζει να εκπέμπει θετικό σήμα για τις συνεργασίες, ανεβάζει όλο και πιο πολύ στο λόγο της τις προγραμματικές προϋποθέσεις. Κι αυτό διότι επίκειται και το Προγραμματικό της Συνέδριο προς τα τέλη Οκτωβρίου (δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία, καθώς εκκρεμεί ακόμη το θέμα του χώρου). Με άλλα λόγια επίκειται ένα διάστημα πυκνών ζυμώσεων γύρω από το ποια στάση θα κρατήσει τελικά η Νέα Αριστερά για το θέμα της συνεργασίας, άμεσα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και η συζήτηση θα είναι προγραμματική και δεν αναμένεται να τεθούν ζητήματα στρατηγικής, εκτιμάται ότι το θέμα των συνεργασιών θα επηρεάσει τις διαδικασίες του συνεδρίου και πιθανόν να προκύψει μια νεότερη καταγραφή μετά την Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Απριλίου.

Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο (ΕΡΤnews Radio 105,8) κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια περί κόμματος Τσίπρα και απάντησε πως όποιος κομματικός σχηματισμός, υπαρκτός ή μελλοντικός θα πρέπει να πάρει θέση στο ζήτημα της ανάγκης για συσπείρωση δυνάμεων. Και σημείωσε περαιτέρω, για το πιθανό κόμμα Τσίπρα πως «θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξεύρεση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπείρωση δυνάμεων».

Στο ερώτημα για το αν ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ίδια απάντησε «εγώ είμαι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και αυτή τη στιγμή το κόμμα μας τάσσεται κι εγώ προσωπικά τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συσπείρωσης, ξαναλέω προφανώς κοινού μετώπου, προφανώς ξεκάθαρων θέσεων».

