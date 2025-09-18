Ακίνητα: Ράλι στις τιμές και το 2025, στο χορό και η επαρχία – Γιατί το «Σπίτι μου 2» οδήγησε σε αυξήσεις

Οι τιμές στην ελληνική αγορά κατοικίας, συνέχισαν και το 2025 την ανοδική τους πορεία, κάνοντας τη στέγη να μοιάζει απλησίαστη για πολλά νοικοκυριά. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που φαίνεται να κλείνει τις πόρτες της στους πιο αδύναμους οικονομικά. Αλλά το πρόβλημα να… μεταδίδεται από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε όλη την περιφέρεια.

Κρατικές παρεμβάσεις, όπως το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», αν και στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατοικία, φαίνεται ότι ενισχύουν την ήδη αυξημένη ζήτηση, τροφοδοτώντας την ανοδική πορεία των τιμών, χωρίς να λύνουν το βασικό πρόβλημα: τη χαμηλή προσφορά κατοικιών. Μέχρι στιγμής, η αγορά φαίνεται εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον όπου οι παρεμβάσεις παίζουν δεύτερο ρόλο, ενώ τα νοικοκυριά μένουν σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το β΄ τρίμηνο του 2025 καταγράφουν μέση αύξηση τιμών διαμερισμάτων 7,3% σε ετήσια βάση, συνέχεια της πολυετούς ανόδου, αν και με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για σύγκριση, το 2024 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 9% και το 2023 κατά 13,9%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των παλαιών διαμερισμάτων (άνω της πενταετίας), όπου η αύξηση στο β΄ τρίμηνο του 2025 άγγιξε το 7,6%, έναντι 6,8% για τα νεόδμητα, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση στρέφεται και σε πιο προσιτές επιλογές. Ωστόσο, οι ανατιμήσεις δεν γίνονται πιο ανεκτές για τα νοικοκυριά, που βλέπουν ακόμη και τα “παλαιά” ακίνητα να γίνονται δυσπρόσιτα.

Αύξηση και σε μικρότερες πόλεις

Στατιστικά στοιχεία ανά περιοχή αποτυπώνουν μια διαφοροποιημένη εικόνα: στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,9%, στη Θεσσαλονίκη κατά 8,8%, στις άλλες μεγάλες πόλεις +8,5% και στην υπόλοιπη χώρα +8,8%, αναδεικνύοντας τάσεις αποκέντρωσης της ζήτησης. Για το σύνολο του 2024, οι αναθεωρημένοι δείκτες δείχνουν ότι οι τιμές στην Αθήνα είχαν αυξηθεί κατά 8,5%, στη Θεσσαλονίκη 11,6%, στις άλλες μεγάλες πόλεις 7,5% και στην περιφέρεια 10,7%.

Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός υψηλής ζήτησης (εγχώριας και ξένης) με περιορισμένη προσφορά κατοικιών, ενισχυμένος από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι τιμές δύσκολα θα αποκλιμακωθούν σύντομα. Το ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και η παραγωγή νέων κατοικιών, ώστε να αντισταθμιστεί η έλλειψη προσφοράς και να μετριαστούν οι πιέσεις σε νοικοκυριά και ενοικιαστές.

Μέχρι τότε, η αγορά θα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αφήνοντας τα νοικοκυριά σε συνεχή αγωνία. Ο προβληματισμός είναι έντονος: οι τιμές ίσως παραμείνουν ελεγχόμενες για λίγο, αλλά η επόμενη ανατίμηση μπορεί να χτυπήσει άμεσα τους πιο ευάλωτους. Στην ελληνική αγορά κατοικίας, η στέγη δεν είναι πλέον μόνο ένα αγαθό – είναι μια πρόκληση καθημερινής επιβίωσης.

