Άνοιξε η πλατφόρμα καταγγελιών report.oasa.gr για τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ένα μεγάλο όπλο έχουν από σήμερα στα χέρια τους όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς από το πρωί της Πέμπτης τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα report.oasa.gr.

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για καταγγελίες στον ΟΑΣΑ report.oasa.gr παρουσίασε σήμερα (18.09.2025) το πρωί ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους πολίτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να καταγράφουν και να υποβάλλουν γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Για να διευκολύνεται η διαδικασία, ακολουθούν τα βασικά βήματα χρήσης:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση report.oasa.gr.

2. Επιλογή μέσου μεταφοράς: Αφού εμφανιστεί η αρχική σελίδα, πατήστε στο κουμπί «Ξεκινήστε εδώ» και επιλέξτε το μέσο με το οποίο ταξιδεύατε (Λεωφορείο, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός ή Τραμ).

3. Καθορισμός τύπου καταγγελίας: Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε – π.χ. Καθυστέρηση δρομολογίου, Ακύρωση δρομολογίου, Κακή κατάσταση οχήματος ή στάσης, Απρεπής συμπεριφορά προσωπικού ή ‘Αλλο.

4. Τοποθεσία και χρονικά στοιχεία: Επιλέξτε την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού στον χάρτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα που συνέβη το γεγονός καθώς και τον αριθμό γραμμής ή σταθμού, εάν είναι διαθέσιμος.

5. Περιγραφή και αποδεικτικά: Περιγράψτε συνοπτικά το πρόβλημα στο κατάλληλο πεδίο και, εφόσον χρειάζεται, επισυνάψτε φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία (π.χ. φωτογραφία της στάσης ή του οχήματος).

6. Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τυχόν διευκρινίσεις και για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της καταγγελίας.

7. Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και πατήστε «Υποβολή» για να σταλεί η καταγγελία. Θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η καταγραφή έχει παραληφθεί.

Οι αναφορές που υποβάλλονται θα διαβιβάζονται αυτόματα στον αρμόδιο φορέα (ΟΣΥ Α.Ε. για λεωφορεία και τρόλεϊ ή ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό), προκειμένου να διερευνηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Το κάθε αίτημα θα παίρνει μοναδικό κωδικό ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της καταγγελίας του «και έτσι θα τα λύσουμε τα προβλήματα» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει: «Από σήμερα το πρωί οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους το report.oasa.gr, μια πλατφόρμα όπου μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταγγέλλουν οργανωμένα οποιοδήποτε πρόβλημα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ ή ηλεκτρικό: από καθυστερήσεις και ακυρώσεις μέχρι την κατάσταση οχημάτων, σταθμών ή τη συμπεριφορά υπαλλήλων.

Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αναφοράς του και να επισυνάπτει φωτογραφίες ή βίντεο για πληρέστερη καταγραφή. Θέλουμε οι πολίτες να μας υποδεικνύουν αδιαμεσολάβητα τα προβλήματα ώστε να μπορούμε να τα λύνουμε».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ το περασμένο Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το βράδυ του Σαββάτου, μεταφέρθηκαν περίπου 59.000 επιβάτες.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)