Φάμελλος από τη συγκέντρωση για τον Παύλο Φύσσα: Η μάχη κατά του φασισμού δίνεται κάθε μέρα

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία.

Ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Η μάχη κατά του φασισμού είναι μια μάχη η οποία δίνεται κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Δημοκρατίας. Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε στη ρίζα του το φίδι του φασισμού και των ναζί. Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας, θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».

