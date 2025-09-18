search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 19:21
18.09.2025 18:05

Netflix: Η ζωή της Βικτόριας Μπέκαμ σε ντοκιμαντέρ

18.09.2025 18:05
VICTORIA-NEW

Η συναρπαστική διαδρομή της Βικτόριας Μπέκαμ από είδωλο της Pop σε μεγιστάνα της μόδας «σκανάρεται» μέσα από το ντοκιμαντέρ, τριών επεισοδίων, «Victoria Beckam»του Netflix.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της Βικτόριας Άνταμς (μετέπειτα Μπέκαμ) από τα χρόνια της ενηλικίωσης και την άνοδό της με πρωτοφανή επιτυχία με τις Spice Girls, μέσω της πολύκροτης σχέσης της με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, φωτίζοντας προσωπικές στιγμές, μέχρι την αδιάκοπη προσπάθειά της να καθιερωθεί στον σκληρό κόσμο της υψηλής ραπτικής, που δεν συγχωρεί λάθη.

Ακολουθώντας το ταξίδι της, καθώς προετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη επίδειξη μόδας της μέχρι σήμερα, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η σειρά συνυφαίνει το παρελθόν και το παρόν για να αποκαλύψει τις προκλήσεις και τους θριάμβους που την έχουν καθορίσει — και συνεχίζουν να την ωθούν προς τα εμπρός.

Με συνεντεύξεις από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της και κορυφαίων προσωπικοτήτων της μόδας, το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» χαρακτηρίζεται ως ένα  σπάνιο, λεπτομερές πορτρέτο μιας γυναίκας που συνεχώς ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό της στα μάτια του κοινού.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να «ανέβει» στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου.

trump-starmer-347834
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία δισεκατομμυρίων από Στάρμερ-Τραμπ, ανοιχτή διαφωνία στο Παλαιστινιακό – Το «πατ πατ» και «ο στρατός για τους μετανάστες»

MOUGKOPETROS_KAT2708
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση σε βάρος του από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα – Τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση

mitsotakis_erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

kriti stiven koun 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το…. μυστήριο της Κρήτης: Στο εδώλιο Βρετανός για τη δολοφονία νεαρού πριν 20 χρόνια – Πώς τον… έκαψε η πρώην σύζυγός του

6660453
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος – Καμία επανάπαυση

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

