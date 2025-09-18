search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:01
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.09.2025 18:17

Πάτρα: «Το παιδί μου φοβάται να πάει σχολείο, την πάει ο παππούς της» – Ξεσπά η μητέρα της 13χρονης που την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια

bullying_new

Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα το περιστατικό bullying που κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων που ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια, για να μην τη μαχαιρώσουν.

Σύμφωνα με το pelop, το περιστατικό έγινε έξω από την είσοδο γυμνασίου της πόλης, με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιο Παπατσίμπα, να αναφέρει ότι τα τέσσερα κορίτσια προσέγγισαν τη 13χρονη και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.



Οι τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 15, 14, 14 και 13 ετών, εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Επιπλέον, σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας τους και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.



Οι απειλές για μαχαίρωμα στη 13χρονη – Τι είπε η μητέρα της


Η μητέρα της 13χρονης μίλησε για το περιστατικό bullying στο Mega, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της αρνείται ότι είπε κάτι για τα συγκεκριμένα κορίτσια, που πάνε μαζί στο ίδιο σχολείο.

«Υποτίθεται ότι είχε πει κάτι για τα κορίτσια, το οποίο η κόρη μου αρνείται. Τη γονάτισαν κάτω, της λέει “φίλησέ μου τα πόδια, αλλιώς θα σε μαχαιρώσω”. Το παιδί μου το έκανε, γιατί ακριβώς πίσω περνούσαν αυτοκίνητα» ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι η κόρη της δεν είδε να κρατάνε κάποιο μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια μίλησε για το βίντεο που υπάρχει και τραβούσε μία από τις τέσσερις κοπέλες, το οποίο δείχνει τις τρεις εξ αυτών την ώρα που η 13χρονη τους φιλάει τα πόδια.

«Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δημοσιεύσω ακόμα, γιατί είναι στην Αστυνομία. Έχω κάνει μήνυση, προχωράει το ζήτημα αλλιώς», πρόσθεσε η μητέρα του θύματος.

Η γυναίκα ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κοριτσιών, για να μη γίνει κάτι παρόμοιο ή και χειρότερο σε κάποιο άλλο παιδί, ενώ ανέφερε ότι η κόρη της φοβάται να βγει έξω, ακόμη και για μια βόλτα, και ότι πάει στο σχολείο της με τη συνοδεία του παππού της.

