Στη τσιμπίδα της ΑΑΔΕ σε όσοι δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις… εντολή για επιβολή φόρων κατ’ εκτίμηση

Ραβασάκια με φόρους κατ’ εκτίμηση στέλνουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία και δεν έχουν ανταποκριθει στην μαζική πρόσκληση ειδοποιητηρίων ωστε να τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα μπιλιετακια αφορούν χιλιάδες ασυνεπείς φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2019 έως και 2024, ειδοποιητήρια με τα οποία τους υπενθυμίζεται η υποχρέωσή τους να υποβάλουν τις… ξεχασμένες δηλώσεις.

Οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια εντοπίστηκαν μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, ακινήτων, στοιχείων του ΕΦΚΑ κ.λπ., που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ. Με βάση τα ευρήματα των διασταυρώσεων υπολογίστηκε κατ’ εκτίμηση το φορολογητέο εισόδημα, ο αναλογών φόρος και τα προβλεπόμενα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης.

Μάλιστα για ορισμένους από τους παραβάτες φορολογούμενους ο κατ’ εκτίμηση καταλογισμός που θα αναγράφουν οι σχετικές πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου δεν θα περιλαμβάνει μόνο τον φόρο εισοδήματος αλλά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος για όσα εκ των ετών της περιόδου αυτής οι εν λόγω φόροι ίσχυαν και επιβάλλονταν.

Όσον αφορά στο πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης το ύψος του ανέρχεται, σε κάθε περίπτωση, στο 50% του φόρου που απέφυγε να καταβάλει ο φορολογούμενος μέσω της παράβασης που διέπραξε. Δηλαδη το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 50% είτε του εκτιμώμενου φόρου ειτε του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Όσον αφορά στο πρόστιμο για τη μη υποβολή ή την εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αυτό ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν τον φόρο εντός 30 ημερών, υπάρχει και η εναλλακτική της πάγιας ρύθμισης σε έως και 24 δόσεις.

