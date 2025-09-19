Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

Έμμεση αναφορά στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα έκανε μέσω ενός story ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο stand up comedian έγραψε σε story στο instagram «Ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πανθ’ ὁρᾷ».

Ο στίχος ανήκει στον αρχαίο Έλληνα ποιητή, Μένανδρο (4ος αι.π.Χ.) και σε απόδοση στην νέα ελληνική γλώσσα σημαίνει: «Υπάρχει το “μάτι” της Δίκης, το οποίο βλέπει τα πάντα».

Η φράση χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι καμία αδικία δεν περνά απαρατήρητη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας συνόδευσε το story με ένα εικονίδιο καρπουζιού.

Το emoji καρπούζι χρησιμοποιείται κατά κόρον στα social media ως έμμεση αναφορά στη Γάζα και την Παλαιστίνη καθώς έχει τα ίδια χρώματα με την παλαιστινιακή σημαία (λευκό, πράσινο, κόκκινο και μαύρο).

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Δίκη ήταν θεότητα, κόρη του Δία και της Θέμιδος που αποτελούσε την προσωποποίηση της έννοιας της Δικαιοσύνης και της ηθικής τάξης.

Στον προς τιμήν της ορφικό ύμνο αναφέρεται ότι η Δίκη στέκεται δίπλα στον ιερό θρόνο του Δία, παρατηρεί τον βίο των ανθρώπων και επεμβαίνει, όποτε χρειαστεί ως «δικαία τιμωρός κατά των αδίκων»….

