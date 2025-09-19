search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 13:33

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

19.09.2025 13:33
tsouvelas_ndp_1909

Έμμεση αναφορά στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα έκανε μέσω ενός story ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο stand up comedian έγραψε σε story στο instagram «Ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πανθ’ ὁρᾷ».

Ο στίχος ανήκει στον αρχαίο Έλληνα ποιητή, Μένανδρο (4ος αι.π.Χ.) και σε απόδοση στην νέα ελληνική γλώσσα σημαίνει: «Υπάρχει το “μάτι” της Δίκης, το οποίο βλέπει τα πάντα».

Η φράση χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι καμία αδικία δεν περνά απαρατήρητη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας συνόδευσε το story με ένα εικονίδιο καρπουζιού.

Το emoji καρπούζι χρησιμοποιείται κατά κόρον στα social media ως έμμεση αναφορά στη Γάζα και την Παλαιστίνη καθώς έχει τα ίδια χρώματα με την παλαιστινιακή σημαία (λευκό, πράσινο, κόκκινο και μαύρο).

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Δίκη ήταν θεότητα, κόρη του Δία και της Θέμιδος που αποτελούσε την προσωποποίηση της έννοιας της Δικαιοσύνης και της ηθικής τάξης.

Στον προς τιμήν της ορφικό ύμνο αναφέρεται ότι η Δίκη στέκεται δίπλα στον ιερό θρόνο του Δία, παρατηρεί τον βίο των ανθρώπων και επεμβαίνει, όποτε χρειαστεί ως «δικαία τιμωρός κατά των αδίκων»….

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

Κρίσι Τέιγκεν: «Το Ozempic με βοήθησε να βγω από βαριά κατάθλιψη»

Μαντόνα: Πιο σέξι από ποτέ στα 67 της (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:53
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

1 / 3