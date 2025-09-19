Το Ισραήλ απειλεί με «άνευ προηγουμένου βία» – Νέα εντολή εκκένωσης στους Παλαιστίνιους ενώ τους εγκλωβίζει και τους σφάζει στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση “ισχύος άνευ προηγουμένου” στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή προς τα νότια. Στο πλαίσιο του απάνθρωπου σχέδιου του ακροδεξιού καθεστώτος Νετανιάχου για την κατάληψη της Πόλης με τις ευλογίες του Τραμπ και την έμμεση στήριξη της Ευρώπης, η οποία εκτίθεται με κυρώσεις που θα παραμείνουν στα χαρτιά, καθώς την βλέπουν ως ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων», σφάζουν καθημερινά τον άμαχο πληθυσμό και προκαλούν εκτοπισμούς ανήμπορων από την πείνα ανθρώπων.

“Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και “να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα” της Λωρίδας της Γάζας.

Επίσης, στην ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι ο δρόμος Salah al-Din είναι κλειστός για διαδρομή προς τα νότια. «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με πρωτοφανή δύναμη εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια ήταν μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προέτρεψε τους κατοίκους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή».

Όμως τα οχήματα στον παραλιακό δρόμο αλ – Ρασίντ δεν κινούνται λόγω της τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι Παλαιστίνιοι περιγράφουν ότι κάποτε με το αυτοκίνητο αυτή η διαδρομή ήταν 50 λεπτά με το αυτοκίνητο και τώρα μέχρι το αλ – Μαουάσι είναι 7 ώρες.

Επιδρομές από ισραηλινό πυροβολικό, άρματα μάχης και πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν ξανά την πόλη της Γάζας την Πέμπτη (18/9), καθώς αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι «νέα κύματα μαζικού εκτοπισμού» βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού περίπου 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω της νέας επίθεσης σε 72 ώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εκτοπισμένοι, αφού ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι είχαν προθεσμία έως και σήμερα να απομακρυνθούν από την Πόλη της Γάζας. Ο παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο που φεύγει προς νότο, με οχήματα ή κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Φορτηγά είναι γεμάτα με εκτοπισμένες οικογένειες και τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών νερού. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, πολλοί από αυτούς που διέφυγαν από νοσοκομεία της Πόλης έπρεπε να μεταφερθούν με άμαξες που τα έσερναν ζώα, αναφέρει το «Al Jazeera».

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, με δεκάδες χιλιάδες ακόμη να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόχειρα σπίτια και καταφύγια καθημερινά ενόψει μιας νέας ισραηλινής επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επέμεινε ότι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης ήδη από την Παρασκευή δεν έχει καμία σχέση με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ , παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι διαφωνεί με την απόφαση της Βρετανίας.

Περισσότεροι από 140 παγκόσμιοι ηγέτες θα φτάσουν στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία φέτος θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού για το μέλλον των Παλαιστινίων και της Γάζας. Ένας παγκόσμιος ηγέτης που θα χάσει τη συνάντηση είναι ο Μαχμούντ Αμπάς, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος στον οποίο η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να δώσει αμερικανική βίζα, μαζί με τους αξιωματούχους του.

Οι ΗΠΑ άσκησαν για άλλη μια φορά βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτούσε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων. Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για μια πρόσφατη έκθεση για τον λιμό και την επέκταση της ισραηλινής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Τα 14 άλλα μέλη του ισχυρότερου οργάνου των Ηνωμένων Εθνών ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος την Πέμπτη.

Τραυματισμένες ανήμπορες οικογένειες στοιβάζονται…»

«Η στρατιωτική εισβολή και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης στη βόρεια Γάζα προκαλούν νέα κύματα εκτοπισμών, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να στοιβάζονται σε ολοένα συρρικνούμενη περιοχή», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Τα νοσοκομεία, ήδη κατακλυσμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς η κλιμάκωση της βίας αποκλείει την πρόσβαση κι εμποδίζει τον ΠΟΥ να κάνει παραδόσεις προμηθειών που θα έσωζαν ζωές», πρόσθεσε.

«Πλήθη παντού, οι κρότοι των εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς βαδίζουν φορτωμένοι με υπάρχοντά τους», συνόψισε ο Σάντι Τζαουάντ, 47 ετών, που έφυγε από το σπίτι του προχθές Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του.

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Στον δρόμο, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και προσευχήθηκε: «θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

