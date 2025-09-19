search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:46
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.09.2025 12:44

Χώρισαν Monica Bellucci και Tim Burton – Η κοινή ανακοίνωση

19.09.2025 12:44
TimBurton,MonicaBellucci

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον ανακοίνωσαν σήμερα τον χωρισμό τους, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους και το ανακοίνωσαν με μία λιτή κοινή ανακοίνωση στο AFP.

«Με αμοιβαίο σεβασμό και πολλή αγάπη, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο σταρ στην κοινή τους δήλωση.

Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni, στην Ιταλία.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και η Ιταλίδα σταρ είχαν συναντηθεί στο φεστιβάλ Lumière της Λυών της Γαλλίας το 2022 όταν Τιμ Μπάρτον είχε λάβει εκει το βραβείο Lumière από τα χέρια της Μπελούτσι.

«Εγώ αγαπώ τον Τιμ. Και σέβομαι πάρα πολύ τον Τιμ Μπάρτον. Πρώτα απ’ όλα, είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια από αυτές τις συναντήσεις που συμβαίνουν σπάνια στη ζωή», δήλωσε η Μόνικα Μπελούτσι σε πλαιότερη συνέντευξη στο περιοδικό Marie-Claire.

