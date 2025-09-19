Επίτροπος της FCC επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ ότι «οπλοποιεί» την εποπτική αρχή για να ελέγξει τα ΜΜΕ

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, FCC, υπο την κυβέρνηση Τραμπ «χρησιμοποιεί ως όπλο την εξουσία της να χορηγεί άδειες προκειμένου να υποτάξει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς», δήλωσε η επίτροπός της, Άννα Γκόμεζ, την Πέμπτη σε εκδήλωση για τις τάσεις στα ΜΜΕ του Axios.

Η δήλωση αποκτά ενδιαφέρον διότι έγινε σε μια στιγμή που ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, ασκεί έντονη πίεση στα «άτακτα» ΜΜΕ της χώρας, εκείνα δηλαδή που τηρούν κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, με απειλές για έρευνες και προειδοποιήσεις για άλλες «ενέργειες».

Η Γκόμεζ θεωρεί ότι οι πρόσφατες ενέργειες -από την κατάργηση των εκπομπών του Στίβεν Κόλμπερτ και του Τζίμι Κίμελ ως την αγωγή στους NYT– αποτελούν «μέρος της εκστρατείας λογοκρισίας και ελέγχου των ΜΜΕ από αυτή την κυβέρνηση».

Διευκρίνισε, δε, ότι η λογοκρισία των ραδιοτηλεοπτικών φορέων αντιβαίνει στην αποστολή της υπηρεσίας. «Επομένως, οποιαδήποτε πίεση ασκείται σε αυτούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για να αλλάξουν τις εκπομπές τους λόγω του περιεχομένου τους είναι στην πραγματικότητα ανάρμοστη», δήλωσε η Γκόμεζ. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η FCC δεν έχει την εξουσία, την ικανότητα ή το συνταγματικό δικαίωμα να ανακαλέσει μια άδεια λόγω περιεχομένου όπως αυτό».

Η Γκόμεζ, η μοναδική Δημοκρατική επίτροπος της FCC, έχει επικρίνει την επιδίωξη του Καρ να «κυνηγήσει» τα τηλεοπτικά δίκτυα.

