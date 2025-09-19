search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:52
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 17:43

Επίτροπος της FCC επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ ότι «οπλοποιεί» την εποπτική αρχή για να ελέγξει τα ΜΜΕ

19.09.2025 17:43
anna-gomez_fcc_1909_1920-1080_new
credit: AP

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, FCC, υπο την κυβέρνηση Τραμπ «χρησιμοποιεί ως όπλο την εξουσία της να χορηγεί άδειες προκειμένου να υποτάξει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς», δήλωσε η επίτροπός της, Άννα Γκόμεζ, την Πέμπτη σε εκδήλωση για τις τάσεις στα ΜΜΕ του Axios.

Η δήλωση αποκτά ενδιαφέρον διότι έγινε σε μια στιγμή που ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, ασκεί έντονη πίεση στα «άτακτα» ΜΜΕ της χώρας, εκείνα δηλαδή που τηρούν κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, με απειλές για έρευνες και προειδοποιήσεις για άλλες «ενέργειες».

Η Γκόμεζ θεωρεί ότι οι πρόσφατες ενέργειες -από την κατάργηση των εκπομπών του Στίβεν Κόλμπερτ και του Τζίμι Κίμελ ως την αγωγή στους NYT– αποτελούν «μέρος της εκστρατείας λογοκρισίας και ελέγχου των ΜΜΕ από αυτή την κυβέρνηση».

Διευκρίνισε, δε, ότι η λογοκρισία των ραδιοτηλεοπτικών φορέων αντιβαίνει στην αποστολή της υπηρεσίας. «Επομένως, οποιαδήποτε πίεση ασκείται σε αυτούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για να αλλάξουν τις εκπομπές τους λόγω του περιεχομένου τους είναι στην πραγματικότητα ανάρμοστη», δήλωσε η Γκόμεζ. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η FCC δεν έχει την εξουσία, την ικανότητα ή το συνταγματικό δικαίωμα να ανακαλέσει μια άδεια λόγω περιεχομένου όπως αυτό».

Η Γκόμεζ, η μοναδική Δημοκρατική επίτροπος της FCC, έχει επικρίνει την επιδίωξη του Καρ να «κυνηγήσει» τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ – ΗΠΑ: Ο Τραμπ ξαναθέτει θέμα ανάκλησης αδειών καναλιών που του ασκούν κριτική

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος – «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ΗΠΑ: Ξαφνική αποχώρηση του Τζίμι Φάλον από «ουδέτερο» πάνελ, μετά τον «πάγο» στον Τζίμι Κίμελ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DT2-100
ADVERTORIAL

Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη» σε μια κινηματογραφική βραδιά στο Novacinema2!

anna-gomez_fcc_1909_1920-1080_new
MEDIA

Επίτροπος της FCC επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ ότι «οπλοποιεί» την εποπτική αρχή για να ελέγξει τα ΜΜΕ

thodoris-elefteriadis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέο εξώδικο από συγγενή θύματος – «Το κράτος δεν λειτουργεί»

routsi_1909_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης μου είπε πως έχει δει τη σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής της ΝΔ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟ1
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση του πρόεδρου του ΙΣΑ με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης – Στόχος μια στρατηγική συμμαχία στην υγεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:52
DT2-100
ADVERTORIAL

Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη» σε μια κινηματογραφική βραδιά στο Novacinema2!

anna-gomez_fcc_1909_1920-1080_new
MEDIA

Επίτροπος της FCC επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ ότι «οπλοποιεί» την εποπτική αρχή για να ελέγξει τα ΜΜΕ

thodoris-elefteriadis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέο εξώδικο από συγγενή θύματος – «Το κράτος δεν λειτουργεί»

1 / 3