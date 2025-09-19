search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:53
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

19.09.2025 13:18

ΜΜΕ – ΗΠΑ: Ο Τραμπ ξαναθέτει θέμα ανάκλησης αδειών καναλιών που του ασκούν κριτική



Το ότι έχει πάρει φόρα είναι δεδομένο από καιρό τώρα. Ο Πρόεδρος Τραμπ «ανεβάζει ταχύτητα» για να ελέγξει την «ατίθαση» πλευρά του μιντιακού τοπίου των ΗΠΑ.

Έπειτα και από το «επεισόδιο» με τον Τζίμι Κίμελ και το «κόψιμο» του από το ABC άφησε να εννοηθεί  μέσα από το Air Force One, σύμφωνα με το δίκτυο CNBC, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδέχεται να ανακαλέσει τις άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που είναι «εναντίον» του.

Το σχόλιο του Τραμπ έγινε μια μέρα αφότου το ABC ανέστειλε τη μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» λόγω σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής του, τα οποία συνέδεαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του ακροδεξιού  ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ με το κίνημα MAGA του Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, την Τετάρτη είχε υπονοήσει ότι η άδεια μετάδοσης του ABC — το οποίο είναι θυγατρική της Disney- κινδύνευε αν δεν «λάμβανε μέτρα κατά του Κίμελ».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε: «Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, πάλι, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και εύκολα, και τις επτά αμφίρροπες πολιτείες», αναφερόμενος στην εκλογική του νίκη το 2024. Και συνέχισε: «Μόνον κακή δημοσιότητα έχω από τον Τύπο. Εν τω μεταξύ έχουν πάρει άδεια», ακούγεται να λέει σε ηχογραφημένο ντοκουμέντο στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διένειμε ο Λευκός  Οίκος.

«Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια», είπε ο Τραμπ. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όμως,  είπε ότι η απόφαση «θα εξαρτηθεί από τον Μπρένταν Καρ». Δηλαδή, τον πρόεδρο της FCC, ο οποίος είναι διαπρύσιος υποστηρικτής του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις κριτικές που έχει δεχτεί από τον Τζίμι Κίμελ και τον Στίβεν Κόλμπερτ. «Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και για την αδειοδότηση», είπε ο Τραμπ.

«Έχεις ένα δίκτυο και έχεις βραδινές εκπομπές, και το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ», είπε. «Αυτό είναι το μόνο που κάνουν. Αν κοιτάξεις πίσω, υποθέτω ότι δεν έχουν φιλοξενήσει κανέναν συντηρητικό εδώ και χρόνια ή κάτι τέτοιο, όπως είπε κάποιος. Αλλά αν κοιτάξεις πίσω, το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ. Έχουν άδεια. Δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Είναι ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», είπε.

Εν τω μεταξύ την Πέμπτη, ο Καρ δήλωσε στο «Squawk on the Street» του CNBC ότι «δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» με τις αλλαγές στο «οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης» που είναι συνέπεια της εκλογής του Τραμπ.

