ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 18:36

Οικογένεια Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος κινδυνεύει από την αλόγιστη χρήση κοκαΐνης – Παραληρεί, ξεριζώνει ακόμη και τα μαλλιά του»

19.09.2025 18:36
mazonakis giorgos 112- new

Στο φως ήρθαν οι ισχυρισμοί της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, για την κατάσταση της υγείας του, που τους οδήγησε, όπως αναφέρουν, να ζητήσουν τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

Στην αναφορά της προς της Αρχές, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει λόγο για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του Ant1 «Αποκαλύψεις», η οικογένεια υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτανε συχνά σε παραληρήματα και βίαιες εξάρσεις, ξεριζώνοντας ακόμη και τα μαλλιά του. Και για αυτό το λόγο ζητήθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

Στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη. «Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», σημείωσε.

Η οικογένεια φέρεται συγκεκριμένα να ανέφερε στις αρχές για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Ο ίδιος κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης, αλλά και χρήση ηρεμιστικών ναρκωτικών χαπιών και αλκοόλ, δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή του. Εκφράζει παραληρηματικές ιδέες ότι τον παρακολουθούν, τον απειλούν και συνωμοτούν άπαντες εναντίον του.

Δυσκολεύεται να δουλέψει και ακυρώνει τις εμφανίσεις του. Κατά περιόδους γίνεται επιθετικός και παθαίνει κρίσεις με ταχύπνοια και ξεριζώνει τα μαλλιά του. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από έντονη καχυποψία, κοινωνική απόσυρση, λεκτική επιθετικότητα και πλήρη άρνηση κάθε είδους ιατρικής βοήθειας.

Οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της όποιας δραστηριοποίησής του, είναι αλλόκοτες, επιθετικές και επικίνδυνες. Όλοι οι στενοί συνεργάτες του έχουν δεχθεί άκρως επιθετικές συμπεριφορές».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 19:39
