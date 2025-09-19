search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 09:14
BUSINESS

19.09.2025 08:10

Κρι Κρι: Άνοδο 23,7% κατέγραψε ο τζίρος της το Α’ εξάμηνο, μειωμένα εμφανίζονται τα κέρδη

19.09.2025 08:10
kri_kri

Άνοδο 23,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι για το Α’ εξάμηνο 2025, διαμορφούμενος σε 161,90 εκατ. ευρώ έναντι 130,87 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παρά την αύξηση των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε 19,45 εκατ. ευρώ από 26,32 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περιορίστηκαν σε 26,10 εκατ. ευρώ από 29,44 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 23,01 εκατ. ευρώ από 7,05 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 26,2% σε αξία και 26,1% σε όγκο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη +39,3%, ξεπερνώντας τα 88 εκατ. ευρώ και πλέον αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% της δραστηριότητας. Κύρια ώθηση προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο [+56%] και την Ιταλία [+19%]. Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν +4,4% σε αξία, ενώ η στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς τους κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 38%, σε βάρος των branded προϊόντων της Κρι Κρι που διαμορφώθηκε στο 13,7%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση.

Στον τομέα του παγωτού, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν +6,0%, στηριζόμενες στην επέκταση του δικτύου διανομής και την ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν άνοδο +42,7% με έμφαση στο Greek Frozen Yogurt και σε νέες συνεργασίες ιδιωτικής ετικέτας.

Στο επενδυτικό πεδίο, ολοκληρώθηκε η ένταξη του έργου “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 52,2 εκατ., με στόχο την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και προηγμένων αυτοματισμών, καθώς και την επέκταση της μονάδας βιοαερίου για τη βιώσιμη διαχείριση λυμάτων. Οι επενδύσεις του Α’ εξαμήνου άγγιξαν τα 13 εκατ., με συνολικό προγραμματισμό για το 2025 μεταξύ 21-25 εκατ. ευρώ.

Για το υπόλοιπο της χρήσης, η διοίκηση της Κρι Κρι εκτιμά ότι η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών θα συνεχιστεί, με συνολικές πωλήσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBIT πέριξ του 14%.

